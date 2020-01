Rode Duivel-coalitie als alternatief voor paars-geel

Door Open VLD opzij te schuiven moet het voor de ‘rode’ PS aanvaardbaar worden in zee te gaan met ‘duivel’ Bart De Wever. Al is de Rode Duivel-coalitie nog lang niet geboren.

Sinds enkele dagen circuleert in de Wetstraat naast paars-geel en Vivaldi een derde denkspoor voor een federale coalitie. Net zoals bij paars-geel wordt rond de as van CD&V en MR gebouwd, de partijen die met Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) de twee informateurs leveren. Ook wordt gepoogd de ‘rode’ socialisten met de N-VA van voorzitter Bart De Wever te verzoenen, die zichzelf al meermaals gekscherend wegzette als de duivel. Wie niet tot de Rode Duivel-coalitie behoort, is Open VLD.

Een eerste voordeel van zo’n Rode Duivel-coalitie is dat ze zowel aan Vlaamse als aan Franstalige kant over een meerderheid beschikt, wat een eis van CD&V is. De christendemocraten zien Vivaldi - een coalitie van de liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten - niet zitten omdat er dan geen Vlaamse meerderheid is.

Tegelijk heeft de coalitie, anders dan paars-geel met Open VLD, het voordeel dat ze geen loutere uitbreiding van de Zweedse regering-Michel is. De PS heeft altijd haar veto tegen het depanneren van Zweeds uitgesproken.

De Rode Duivel-coalitie biedt ook de mogelijkheid de formatie weg van de spanningen bij de Vlaamse liberalen te houden. Open VLD is verdeeld tussen al dan niet met de N-VA regeren. Zo wil voorzitster Gwendolyn Rutten het liefst zonder de N-VA voort, maar ziet de federale fractie dat anders.

Verlening opdracht informateurs

De Rode Duivel-coalitie kan dus een oplossing zijn voor de impasse waar de federale formatie in beland is, gaat het gerucht in de Wetstraat. Het onderzoeken van die piste zou een van de redenen zijn waarom koning Filip de opdracht van Coens en Bouchez afgelopen maandag met twee weken heeft verlengd.

Over het bestaan van een doorgesproken verbond tussen de N-VA, CD&V en de sp.a wordt warm en koud geblazen. Eén bron spreekt over een ‘deal’, maar dat wordt in de partijhoofdkwartieren ontkend. Elders is te horen dat er gesproken is zoals er tussen alle partijen is gesproken, zonder dat concrete afspraken zijn gemaakt.

De Rode Duivel-coalitie lag afgelopen zomer al op tafel bij de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), maar werd door De Wever van tafel geveegd omdat hij Open VLD niet wilde lossen. Door de spanning tussen De Wever en Rutten liggen de kaarten nu anders.

Veto van PS

Toch is van een doorbraak geen sprake. Vooraleer de MR en de socialisten in zo’n coalitie stappen, zal nog heel wat water naar de zee moeten vloeien. Voor de sp.a is de stap misschien nog het makkelijkst te zetten. Voor de partij blijft Vivaldi het ideale scenario, maar alternatieven worden niet verticaal geklasseerd.

Voor de Franstalige partijen liggen de kaarten veel moeilijker. De liberale MR hield tot nog toe vast aan ‘hun familie’ met Open VLD. Bij de Vlaamse liberalen benadrukken ze de jongste dagen nogal sterk het bestaan van die band, al is dat deels ingegeven door het feit dat ze de MR toch niet helemaal vertrouwen.