Rode mars door Brussel ontziet eigen ministers

Het was voor het eerst sinds de coronacrisis dat opnieuw een vakbondsbetoging van noord naar zuid trok door de Brusselse straten. De hoofdstad kleurde rood: enkel militanten van de socialistische vakbond liepen mee. De christelijke vakbond riep niet op tot de betoging, de liberale vakbond evenmin. Volgens het ABVV liepen toch 15.000 à 20.000 betogers mee op, de politie hield het op 7.000.

Het vizier van de betogers was deze keer gericht op de loonnormwet. Volgens de vakbond verhindert die wet dat de werknemers de vruchten kunnen dragen van hun werk.Terwijl de lonen dit en volgend jaar maar 0,4 procent mogen stijgen - buiten de 2,8 procent indexering - stijgen wel de dividenden, klinkt het bij de rode vakbond.

'We willen waarschuwen dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen om rond te komen. Terwijl de winsten van de bedrijven in 20 jaar tijd met 200 procent zijn gestegen, zijn de lonen in die periode maar met 100 procent gestegen', hekelde Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.