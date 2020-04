Roep om corona-onderzoekscommissie

Het geblunder met de mondmaskers doet almaar meer stemmen opgaan om de aanpak van de coronacrisis grondig tegen het licht te houden in een parlementaire onderzoekscommissie, zodra het virus onder controle is.

Almaar meer stemmen bepleiten de oprichting van een onderzoekscommissie, bijvoorbeeld over het dossier van de mondmaskers. Dat zegt Kristof Calvo, de fractieleider van Groen en Ecolo in de Kamer. 'Het dossier van de mondmaskers roept veel vragen op. We waarderen dat onder impuls van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) nu extra inspanningen worden geleverd. De noden op het terrein zo snel mogelijk oplossen is nu de prioriteit. Evalueren is voor later, maar uiteraard moet dat ook gebeuren', aldus Calvo.

Eerder drongen ook het Vlaams Belang en de PVDA al aan op een onderzoekscommissie. 'Een gedegen parlementair onderzoek kan en moet ertoe leiden dat - mocht in de toekomst nog een dergelijke pandemie uitbreken - eerder wordt ingegrepen, in een degelijk uitgewerkt noodplan voorzien is, strategische voorraden aanwezig zijn en er veel beter gecommuniceerd wordt, zodat zulke blunders zich niet kunnen herhalen', aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Schandaal van de eeuw

Ook de N-VA wil een onderzoekscommissie. Die moet nagaan hoe de crisis is aangepakt en waar het is misgelopen met de stocks, de toelevering en de verdeling van mondmaskers. 'Dit is mogelijk het schandaal van de eeuw. Er zijn al onderzoekscommissies opgericht voor banalere zaken', is te horen bij de N-VA. Er wordt op gewezen dat de regering-Wilmès volheid van bevoegdheid heeft, waardoor ze tot de orde kan worden geroepen, zoals Patrick Dewael (Open VLD) stelde.

Lorin Parys (N-VA) hekelde in het Vlaams Parlement al het 'geblunder' in de communicatie over de mondmaskers. 'Vandaag heeft Vlaanderen één vraag: wat mogen we weten en wie bepaalt dat in deze crisis? En vooral, wie mogen we nog vertrouwen?' Blijkbaar zijn mondmaskers vandaag alleen zinvol als ze voorradig zijn. Waarom werd ons wekenlang iets anders verteld over het nut van mondmaskers?'

Ook de socialisten willen dat er een evaluatie, een parlementaire onderzoekscommissie komt. Het zit de socialisten niet alleen hoog dat met de mondmaskers geblunderd is. Ook de beleidskeuzes van de Zweedse regering worden gehekeld. 'Je ziet waartoe domme besparingen in de gezondheidszorg kunnen leiden', is te horen.

Vooral aan Franstalige zijde is minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de kop van Jut. In de ogen van de PS, Ecolo, cdH en Défi heeft zij in de gezondheidszorg gehakt. Deze week vroeg de Franstalige vleugel van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten nogmaals haar ontslag.