Roep om uitstel EK voetbal en Olympische Spelen neemt toe

Alle voetbal en wielrennen bij ons worden door de oprukkende coronacrisis afgelast of gaan door achter gesloten deuren. Ook in het buitenland sneuvelt de ene na de andere grote competitie of event.

De mondiale sportwereld volgt de lockdown die overal wordt afgekondigd. De schaal waarop grote mondiale competities en wedstrijden worden stilgelegd, is niet meer gezien sinds WO II. Een overzicht van de belangrijkste annulaties in binnen- en buitenland.

Voetbal

In België hangt alles nog af van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. De vraag is of het verder gaat dan wat Vlaanderen al besliste. Daar ziet de sportwereld tot 31 maart af van alle in- en outdoor publieksevents. De bekerfinale op 22 maart gaat niet door, de slotspeeldag van de competitie zou achter gesloten deuren plaatsvinden.

Alle jeugd- en amateurvoetbal is geschrapt tot 31 maart. Het lot van de play-offs, die op 3 april zouden beginnen, is hoogst onzeker. De verwachting is - ook omdat virologen ervan uitgaan dat de piek van de besmetting pas over vier tot zes weken volgt - dat de maatregelen wel eens langer kunnen duren.

Ook in het buitenland vallen nationale competities stil en gaan belangrijke matchen in Champions League en Europa League niet door. De Europese voetbalbond Uefa houdt volgende week een spoedvergadering om te kijken of het EK, die vanaf gespeeld wordt over heel Europa, uitgesteld moet worden.

De vraag is ook of wedstrijden achter gesloten deuren nog relevant. Wereldwijd is er berichtgeving over zieke atleten of teams die in quarantaine zitten. Onder meer Rode Duivels Romelu Lukaku (Inter), Thibaut Courtois en Eden Hazard (Real Madrid) zitten in quarantaine. Er is ook rapportage over zieke atleten in het wielrennen en NBA-basket.

Wielrennen

De shutdown treft ook het wielrennen. Theoretisch kan achter gesloten deuren gefietst worden - zonder publiek aan start en finish. Maar de kans is klein dat de Vlaamse voorjaarskoersen van nu tot 31 maart doorgaan. De belangrijkste zijn de voorjaarsklassiekers E3 Harelbeke (27 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart). Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Ronde van Vlaanderen (5 april) vallen voorlopig buiten de stop. Maar het is duidelijk dat de coronacrisis het Vlaamse voorjaar zwaar hypothekeert en voor de organisatoren een ramp dreigt. Flanders Classics van sportondernemer Wouter Vandenhaute is eigenaar van zes grote monumenten, waaronder de Ronde Van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen voor toeristen, op 4 april, is wel geschrapt. Ook belangrijke buitenlandse koersen zijn intussen geannuleerd.

Andere sporten

De grote Amerikaanse competities, het basket, voetbal, ijshockey en hockey, zijn al opgeschort of staan op het punt dat te doen. Ook in de andere grote sporten regent het annulaties, van tennis over marathons tot Formule 1. Ook de twijfel groeit rond het sportevent van dit jaar, de Olympische Spelen in Tokio die in juli begint. Eén probleem is dat er rond deze tijd volop kwalificatie-events voor de Spelen zouden moeten plaatsvinden. Ook die kunnen niet doorgaan. Er gaan steeds meer op, onder meer van de Amerikaanse president Donald Trump, om de Spelen een jaar uit te stellen.

De gevolgen