Roken wordt tiende duurder

In volle coronacrisis heeft de federale regering de afgelopen dagen ook de begroting voor 2021 en de programmawet opgesteld. Dat is de wet waarin de maatregelen staan die nodig zijn om de begroting uit te voeren.

De regering sleutelt daarbij op acht manieren aan de belastingen. De Tijd gaf in de weekendkrant al het overzicht van die wijzigingen . Ze zijn nu officieel bevestigd. Kort samengevat wordt roken duurder, kinderopvang en mantelzorg worden goedkoper en het wordt het aantrekkelijker om te investeren, een opleiding te volgen en te verbouwen.

Een van de blikvangers is dat roken opnieuw duurder wordt. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt op 1 januari van 6,8 euro naar 7,5 euro. Een pakje rooktabak van 50 gram zal 11,7 euro kosten, tegenover 9,7 euro nu.

Voorts wordt het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en heropbouw uitgebreid naar het hele land. De verhoogde investeringsaftrek voor kmo's wordt twee jaar verlengd. En een opleiding volgen wordt aantrekkelijker via een korting op de bedrijfsvoorheffing.

In de gezinsfiscaliteit stijgen het belastingvoordeel voor een kinderoppas en de belastingvrije som voor wie een gezinslid in huis neemt om voor hem of haar te zorgen.