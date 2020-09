Rousseau: 'Als er op 17 september geen akkoord is, moeten we naar kiezer trekken'

Pre-formateur Conner Rousseau heeft er vertrouwen in dat er snel een regering komt. 'There is no way back.'

Vijftien maanden na de verkiezingen in mei 2019 lijkt het einde van de moeizame regeringsonderhandelingen stilaan in zicht. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die vorige week werd aangesteld als pre-formateur, was in het VRT-programma 'De Zevende Dag' hoopvol over de vorming van een regering. 'Ik ben bescheiden enthousiast dat we na zoveel maanden stilstand eindelijk in beweging komen.'

Samen met zijn liberale collega Egbert Lachaert werd Rousseau aangesteld door koning Filip om een Vivaldi-coalitie op de rails te zetten. Die heeft een ruime meerderheid in de Kamer - met 87 zetels op 150, geleverd door de PS, de sp.a, de MR, Open VLD, Ecolo, Groen en CD&V - maar wel een minderheid aan Vlaamse zijde. Dat was lang een struikelblok voor de christendemocraten, maar die lijken nu wel aan boord te zijn.

'Wat als' is een nuttige discussie, maar ze is niet meer van tel. Conner Rousseau Sp.a-voorzitter en pre-formateur

Volgens Rousseau volgen deze week inhoudelijke onderhandelingen én moet afgeklopt worden die de post van premier krijgt. 'Ik vertrouw erop dat dit zal lukken, samen met Lachaert. We hebben goede afspraken gemaakt, there's no way back. Vrijdag moet duidelijk worden wie de ploeg gaat leiden.' Dan willen Lachaert en Rousseau, die beide geen ambitie hebben om premier te worden, bij de koning een formateur voorstellen.

Geen voorkeur

De grootste kanshebbers lijken Paul Magnette (PS) of Alexander De Croo (Open VLD), maar het dilemma is nog niet beslecht, gaf Rousseau aan. 'In normale tijden zou de grootste partij, de PS dus, de premier leveren.' Maar met een Vlaamse minderheid zou De Croo misschien het vertrouwen in de regering bij de Vlamingen kunnen verstevigen. 'De sp.a heeft geen voorkeur of veto's', zei Rousseau nog. 'Voor ons gaat het nu om de inhoud. 'Wat als' is een nuttige discussie, maar ze is niet meer van tel. We moeten akkoorden bereiken over minimumpensioenen, de gezondheidszorg, eerlijke fiscaliteit en het herstel van de economie.'