Rousseau en Magnette ronden ‘snuffelronde' af

De twee maakten een ronde langs de diverse andere politieke partijen ‘om af te toetsen of er na de coronacrisis nieuwe openingen zijn’, zei Rousseau zaterdagmiddag in Brussel. ‘Die openingen zijn er. Nu is het zaak om te zien of we die openingen verder kunnen vergroten’. Magnette zag op zijn beurt ‘een aantal convergenties en congruenties’ maar ‘nog geen meerderheid’. Nu de gesprekken zijn afgerond denkt de sp.a-voorzitter het verslag van hun snuffelronde ‘volgende week of niet lang daarna’ te kunnen presenteren.