Rudi Vervoort (PS): 'Bart De Wever blaast warm en koud'

De Franstalige socialisten geloven niet in de opening van de N-VA over de pensioenen. Brussels minister-president Rudi Vervoort herhaalt dat een stabiele regering er één zonder N-VA is.

Voor de PS blijft regeren met N-VA 'non'. Dat onderstreepte Rudi Vervoort, als Brussels minister-president één van de toppers van de Franstalige socialisten, woensdag in een gesprek met 'De Ochtend' op Radio 1. Kort voordien gaf Vervoort min of meer dezelfde boodschap in gesprek met Bel-RTL.

'PS én N-VA? Dat was principieel een mogelijkheid. Maar in de feiten is het heel moeilijk voor ons. We hebben in de vorige legislatuur gezien hoe moeilijk regeren met de N-VA is', zegt Vervoort. Het PS-kopstuk herhaalt wat hij dinsdag op zijn nieuwjaarsreceptie zei: 'Ons land heeft snel nood aan een stabiele regering. En een stabiele regering is er voor de PS één zonder N-VA.'

En wat dan met de opening van Bart De Wever? De N-VA-voorzitter leek dit weekend een opening te maken door op de nieuwjaarstoespraak van de Vlaamsnationalisten te benadrukken dat een verhoging van de laagste pensioenen een prioriteit moet zijn.

Ik luister aandachtig naar wat CD&V zegt, maar je moet ook luisteren naar wat de PS zegt Rudi Vervoort Brussels minister-president (PS)

Vervoort zegt de hype niet te geloven. 'Bart De Wever blaast warm en koud. Eerst met een opening komen en dan meteen daarna iets anders zeggen.' De Brusselse minister-president herhaalt dat de socialistische familie de grootste is in België (lees: incontournable).

En ook dat wat de PS betreft de N-VA een afgesloten hoofdstuk zijn. 'In 2011 dachten we bij de PS nog dat het mogelijk was een regering te vormen met de N-VA. Maar wat vrijdag mogelijk bleek, was dat op woensdag niet meer. Je kunt zeggen dat dat het verleden is, maar het verleden telt ook in de politiek.'

Maar waarom acht maanden na de verkiezingen niet aan tafel zitten? 'Alles is al gebeurd, alleen niet officieel', klinkt het.