Ruim 100 miljoen aan winstpremies uitgekeerd aan werknemers

In 2020 kreeg bijna een vijfde meer werknemers een winstpremie dan twee jaar eerder. 'Het is fiscaal interessant voor de werkgever en geeft de werknemer een groot gevoel van betrokkenheid', zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï.

Daarmee ligt het aantal werknemers dat een premie kreeg 19 procent hoger dan in 2018, toen de winstpremie werd ingevoerd. De regering-Michel besliste dat een werkgever de winstbonus kan toekennen boven op het bestaande loonpakket. Dat kan tegen een voordelige roerende voorheffing van 7 procent en niet de gebruikelijke 25 procent. Om te mogen deelnemen in de winst hoeft de werknemer geen aandeelhouder van het bedrijf te zijn. 'Het is fiscaal interessant voor de werkgever en geeft de werknemer een groot gevoel van betrokkenheid', zegt Matheï

Ook het totaalbedrag dat in België op de rekening van de werknemers belandt, blijft jaar na jaar stijgen. Was dat in 2018 nog 87 miljoen euro, dan gingen er in 2020 al voor 105 miljoen euro aan winstpremies de deur uit. Matheï juicht toe dat de winstpremie aan populariteit wint. 'Er zijn meer en meer bedrijven die werken aan participatief ondernemen. De kracht van een bedrijf is immers het resultaat van een goede samenwerking tussen de werknemers en de werkgever.'