Ruim 27 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

De douane heeft de voorbije weken 27,64 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De vangst is rechtstreeks gelinkt aan Operatie Sky, het gerechtelijk onderzoek naar de gekraakte berichtendienst tussen criminelen.

Een onderschepte lading was goed voor een recordvangst van 11 ton in de nacht van 2 op 3 april, meldt het parket van Antwerpen. De tientallen onderschepte ladingen waren samen goed voor een straatwaarde van net geen 1,4 miljard euro.

Internationale cocaïnesmokkel

'In de onderschepte berichten speelt de internationale smokkel van partijen cocaïne een prominente rol. Op basis van die data werden sinds 20 februari tientallen partijen cocaïne onderschept, met een recordvangst in de nacht van 2 op 3 april van 10.964 kilogram cocaïne. Die werd ontdekt werd in een container op kaai 869. De drugs werden verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder', zegt het parket van Antwerpen.