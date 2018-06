Ruim duizend academici nemen Theo Francken op de korrel

Ruim duizend academici van Belgische universiteiten hebben een open brief ondertekend waarin ze pleiten voor het recht op menselijkheid en op vrije meningsuiting.

De dubbele boodschap is een reactie op de discussie die ontstond na de oproep van de universiteitsrectoren om het gezin van de overleden Mawda te regulariseren.

Het initiatief van de open brief gaat uit van vier academici: Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam), Orhan Agirdag (KU Leuven), David Bassens (Vrije Universiteit Brussel) en Olivier Klein (Université Libre de Bruxelles en UMons). 'We dachten dat tien tot maximaal honderd collega's de brief zouden ondertekenen. De teller staat inmiddels op meer dan duizend', zegt vrijdag Jozefien De Leersnyder, professor sociale en culturele psychologie.