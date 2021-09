Rusthuisbewoners krijgen derde prik

De federale en regionale ministers van Volksgezondheid hebben beslist dat de rusthuisbewoners in ons land een derde prik van het coronavaccin zullen krijgen.

Naast een derde prik voor alle bewoners van woonzorgcentra, bekijken de ministers van Volksgezondheid zaterdag of er ook aan alle 85-plussers die nog thuis wonen een derde prik zal toegediend worden. De Hoge Gezondheisraad stelde deze week in een advies dat die derde prik er voor zowel rusthuisbewoners als 85-plussers moet komen.

Eerder had federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog reserves bij het toedienen van een derde prik. Het is immers nog onduidelijk hoeveel maanden na volledige vaccinatie die derde prik het best wordt toegediend om de dalende immuniteit op te krikken. Maar na het advies van de Hoge Gezondheidsraad zetten alle ministers het licht op groen.