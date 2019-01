Rutten tovert Antwerpse lijsttrekster uit haar hoed

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil bij de verkiezingen uitpakken met evenveel vrouwelijke als mannelijke lijsttrekkers. Voor Antwerpen heeft de liberale partij een wit konijn gevonden.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil voor eens en voor altijd komaf maken met het beeld van de Vlaamse liberalen als de machopartij bij uitstek. Vicepremier Alexander De Croo deed al zijn duit in het zakje met zijn feministisch boek ‘De eeuw van de vrouw’ en nu wil Rutten dat bij de Vlaamse en federale verkiezingen van mei 2019 bevestigd zien. Ze heeft zich als streefdoel gesteld op te komen met evenveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers.

Rutten wil de lijstvorming rondkrijgen tegen de nieuwjaarsreceptie van haar partij op 21 januari. Volgens een partijtopper is het puzzelwerk bijna rond.

Alles samen zijn er 14 lijsttrekkersposten te verdelen: per provincie telkens een kandidaat voor de Vlaamse en de federale lijst, een kandidaat voor die respectieve lijsten in Brussel en een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Europese lijsttrekkerschap gaat wellicht naar Guy Verhofstadt.

Voor Vlaams-Brabant staat het als een paal boven water dat Rutten en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de Vlaamse en de federale lijst trekken. In West-Vlaanderen verdelen Bart Tommelein, burgemeester van Oostende en ex-Vlaams minister, en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne de Vlaamse en federale plaatsen. Dat het om twee mannen gaat, wordt verantwoord doordat ‘in Vlaams-Brabant twee vrouwen trekken’.

Puzzel

Ook voor Limburg zijn de plekken al verdeeld: kersvers Vlaams minister voor Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters en federaal fractieleider in de Kamer Patrick Dewael trekken. Voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel moet de puzzel nog worden gelegd. Als Rutten haar plannen wil doorzetten, moeten telkens één man en één vrouw de respectieve lijsten trekken.

In Oost-Vlaanderen is het een evidentie dat Alexander De Croo de federale lijst trekt. Voor de Vlaamse lijst blijft de verwachte bitse strijd uit. Mathias De Clercq claimt de plek niet omdat hij burgemeester van Gent is geworden. Jean-Jacques De Gucht bleef zwaar onder de verwachtingen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst en lijkt uitgespeeld voor een toppositie. Het betekent meteen dat de clan-De Gucht, jarenlang een van de bepalende factoren in de Oost-Vlaamse politiek, is uitgespeeld.

Met de Kamerleden Egbert Lachaert en Carina Van Cauter blijven er twee serieuze kandidaten over. Beiden krijgen veel lof voor hun parlementaire werk, maar wellicht valt de keuze op aandringen van Rutten op Van Cauter. Het zou een mooie troostprijs zijn nadat ze eerder het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen is misgelopen. Pittig detail: wellicht duwt nestor Herman De Croo (81) de Vlaamse lijst. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij - als hij wordt verkozen, en niemand die eraan twijfelt dat het zo ver komt als hij meedoet aan de verkiezingen - toch opnieuw zou zetelen.

Sterke vrouw

Voor Antwerpen lagen de kaarten aanvankelijk moeilijker. Federaal minister van Digitale Agenda Philippe De Backer en Vlaams fractieleider en burgemeester van Mechelen Bart Somers lijken de evidente namen. Maar als die twee naar voren worden geschoven, kan Rutten niet uitpakken met evenveel mannen als vrouwen als lijsttrekker.

In de Antwerpse afdeling weegt evenwel geen enkele vrouw zwaar genoeg om het lijsttrekkerschap te kunnen claimen. Daarom werd naar een wit konijn gezocht. Die sterke vrouw zou intussen gevonden zijn, vernam De Tijd. Om wie het gaat, is niet duidelijk. Het betekent wel dat ofwel De Backer ofwel Somers genoegen moet nemen met de tweede plaats of met het lijstduwerschap.

Ook in Brussel liggen twee mannen in poleposition: Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel voor de lijst van het Brussels Gewest en Vlaams minister van Cultuur en Brussel Sven Gatz voor de Vlaamse lijst. Al circuleert ook de naam van Els Ampe, tot voor kort schepen in Brussel. Zij lijkt de logische opvolger van Vanhengel als die over twee of drie jaar afzwaait als Brussels minister. Daarom zou Ampe genoegen nemen met de tweede plek.

Uitpakken

Zo slaagt Rutten er niet in een vrouw bovenaan op de Vlaamse of de Brusselse lijst te zetten. Ze kan wel een vrouw de koppositie op de federale lijst aanbieden, al is een Vlaamse Kamerzetel in het overwegend Franstalige Brussel vrijwel onhaalbaar. De lijst voor het Gewest kan Rutten dan net als de Europese lijst buiten beschouwing laten om zo uit te pakken met zes vrouwelijke en zes mannelijke lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen.