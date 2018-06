Ruzie in coalitie over verlaging minimumlonen

De manier waarop CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters de minimumlonen voor jongeren wil verlagen, zint zijn coalitiepartners niet. ‘We vrezen dat de maatregel zijn effect zal missen’, zegt Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert.

Arbeidsmarktexperts wijzen er steevast op dat laaggeschoolde arbeid in ons land te duur is. Kapsters of fietsenmakers zijn niet snel geneigd een extra personeelslid aan te werven omdat dat te veel kost. In haar Zomerakkoord besloot de regering-Michel daar wat aan te doen door de minimumlonen voor jongeren te verlagen. Zij moeten netto evenveel overhouden, maar de brutokosten voor de werkgevers dalen.

Het oorspronkelijke plan was om met een nettopremie te werken. Het brutoloon van de jongere daalt, maar via een nettovergoeding krijgt hij toch hetzelfde nettoloon. De werkgever moet die nettovergoeding betalen, maar kan die aftrekken van zijn belastingen. ‘Dat is een belangrijke maatregel die meer effect zal hebben dan de hele arbeidsdeal van Michel’, wordt opgemerkt in regeringskringen.

Het probleem met een nettopremie is evenwel dat niet kan worden gegarandeerd dat iedereen zijn huidige loon behoudt. Doordat onder meer de gezinssituatie een invloed heeft op de te betalen belasting krijgen twee werknemers die evenveel bruto verdienen vandaag toch een ander nettoloon. Daar een mouw aan passen via een variabele nettovergoeding is veel te complex.

Niemand mag erop achteruitgaan. Kris Peeters CD&V-vicepremier

‘Niemand mag erop achteruitgaan’, zegt Peeters. Daarom heeft de minister van Werk een nieuw voorstel op tafel gelegd. Hij stelt voor te werken met een brutopremie, die een bedrijf eveneens kan aftrekken van zijn belastingen. Daardoor betaalt de werkgever in eerste instantie evenveel als nu, maar krijgt hij later wel een korting op zijn belastingen. Voor de werknemer is die regeling voordelig omdat hij op die brutopremie ook sociale rechten opbouwt, wat niet het geval is voor een nettopremie.

Timing

Peeters’ coalitiepartners zien dat evenwel niet zitten. ‘Het brutoloon wordt verminderd, maar bedrijven moeten vervolgens een brutopremie betalen waardoor ze in eerste instantie evenveel betalen’, zegt Lachaert. ‘Door die manier van werken vrezen we dat de maatregel zijn bedoeling zal missen: meer jongeren aan de slag krijgen.’ De vrees is dat de bedrijven zonder direct voordeel de maatregel niet zullen gebruiken. Ook de N-VA is sceptisch. ‘Ik vrees dat de maatregel zijn doel voorbijschiet. We willen een heldere en transparante maatregel’, zegt Kamerlid Jan Spooren.

De kans is ook groot dat de timing voor de verlaging van de minimumlonen voor jongeren niet wordt gehaald. De hervorming moet normaal ingaan op 1 juli, maar wordt wellicht uitgesteld. ‘Dat is sabotage’, vindt Lachaert, die oproept door te zetten met de nettopremie.

Complex