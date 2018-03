Salah Abdeslam doorbreekt stilzwijgen

Salah Abdeslam heeft vrijdagochtend verklaringen afgelegd voor een Franse antiterreurrechter. Dat heeft advocaat Didier De Quevy aan het persbureau Belga gemeld. Hij bevestigt daarmee informatie van de krant La Dernière Heure.

Het enige overlevende lid van de jihadistische commando's van de aanslagen van 13 november 2015 in Frankrijk doorbreekt daarmee het stilzwijgen dat hij bewaarde sinds zijn overbrenging van België naar Frankrijk in april 2016. Hij weigerde evenwel te spreken over zijn eigen betrokkenheid bij de aanslagen.

Salah Abdeslam wilde tijdens zijn verhoor Ali Oulkadi, zijn Molenbeekse chauffeur die wordt verdedigd door De Quevy, van schuld vrijpleiten.

De ochtend van 14 november, daags na de aanslagen, werd Salah Abdeslam in Brussel afgezet door twee vrienden, Mohamed Amri en Hamza Attou. Zij waren van België gekomen om hem nabij Parijs op te halen. Salah Abdeslam vervoegde daarna Ali Oulkadi in een Brussels café. Abdeslam verzekerde dat de rol van Ali Oulkadi na de aanslagen in Parijs er enkel in bestond hem naar een wijk in Schaarbeek te brengen.

'Niemand verwachtte zich eraan dat Salah Abdeslam vandaag zou praten', aldus Didier De Quevy, 'reden waarom ik niet aanwezig was op de zitting vanmorgen, en mijn Franse collega, Marie Dosé, pleitte'. Maar de Franse antiterrorismerechter heeft Salah Abdeslam ondervraagd en hij heeft zijn stilte doorbroken.

Abdeslam verklaarde verder dat Oulkadi nooit een voet heeft gezet in het appartement in de Bergéstraat, waar de bomgordels werden gemaakt en waar een DNA-spoor van Oulkadi is teruggevonden. 'De officiële expertise die is opgenomen in het dossier, preciseert wel degelijk dat het een volatiel gemengd DNA-staal (Abdeslam/Oulkadi) betreft', stelt Didier De Quevy. Dat betekent dat het DNA van Oulkadi zich in het appartement van de Bergéstraat kon bevinden zonder dat de chauffeur er is geweest.

De advocaat van Oulkadi zegt verbaasd te zijn dat, in het licht van de nieuwe verklaringen van Salah Abdeslam, de Franse rechter niet de vrijlating van zijn cliënt heeft gevraagd. De Quevy zal daarom volgende week een verzoek tot vrijlating indienen.