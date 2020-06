Samen op een bankje, of toch nog niet?

De nieuwe logica is dat alles weer mag, tenzij het uitdrukkelijk verboden is. Dat is makkelijker gezegd dan neer te schrijven in een nieuw ministerieel besluit dat waterproof is.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft tot in de vroege uurtjes hard gewerkt aan een nieuw ministerieel besluit, waarin de nieuwe logica wordt vertaald. Alles mag weer, tenzij het niet mag. Maar de voorwaarden blijven wel gelden, luidt het op het kabinet-De Crem.

Zo blijven de voorwaarden voor bijvoorbeeld kappers dat ze slechts één klant per tien vierkante meter mogen ontvangen, dat ze moeten werken op afspraak en dat mondmaskers verplicht zijn.

'Doe niet te zot', is het nieuwe motto. Maar hoe vat je dat in een waterdichte regelgeving?

In het nieuwe ministerieel besluit blijven de voorwaarden van social distancing overeind, al was het maar omdat niet alles kan worden opvangen in protocollen. Het is de vraag of het dragen van mondmaskers kan worden opgelegd in een protocol. Ook vallen niet alle winkels onder een sector, waardoor voor die zaken het ministerieel besluit de enige leidraad vormt.

Op een bankje

Als social distancing een gouden stelregel blijft, mogen mensen dan weer op een bankje in het park zitten? De Crem gaf woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad aan dat dat nog altijd niet mag, terwijl premier Sophie Willmès (MR) in 'De ochtend' zei dat het wel weer mag.

Het is juridisch een moeilijk verhaal, want de regels van social distancing blijven gelden, ook in de bubbel die van 4 naar 10 personen is uitgebreid. Alleen is in het aangepaste ministerieel besluit bepaald dat ze 'niet meer zo strikt' moeten worden toegepast in de bubbel die is uitgebreid van vier naar tien personen. En elke week mogen het tien andere personen zijn.

Knuffels en kussen mogen nog niet.

De virologen hadden het liefst gehad dat de regel van 1,5 meter ook bij samenkomsten van tien mensen zou gelden, maar het was niet doenbaar om te eisen dat er 1,5 meter afstand zou zijn tussen mensen die samen op restaurant gaan. In plaats van een uitzondering te maken voor de horeca, is beslist dat de fysieke afstand binnen de uitgebreide bubbel niet meer zo strikt moet worden gerespecteerd. Knuffels en kussen mogen nog niet.

Mensen die niet tot dezelfde bubbel behoren, mogen dus nog altijd niet samen op een bankje in het park zitten. Wie wel tot eenzelfde bubbel behoort, mag dat wel. Maar hoeveel afstand zij dan moeten houden? 1 meter of 70 centimeter? Niemand weet het.

Doe niet te zot

De stelregel is dat het 'gezond verstand' moet spelen. 'Doe niet te zot', is het nieuwe motto. Maar hoe vat je dat in een waterdichte regelgeving? Het is niet evident de nieuwe filosofie in een aangepast ministerieel besluit te gieten dat overeind blijft.