Sammy Mahdi neemt holle communicatie CD&V op de korrel

In een interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek toont staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi zich kritisch over CD&V. 'Ik moet zelf terugspoelen om min of meer te begrijpen wat onze partij bedoelt.'

'Van hol naar vol: 10 wake-upcalls voor christendemocraten'. Zo heet het nieuwe boek van CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi waarin hij zijn visie op de toekomst van zijn partij uit de doeken doet. Het lijkt een schot voor de boeg, nu voorzitter Joachim Coens in december een groot ideologisch congres plant. 'Ik zit al drie jaar te sjieken op dit boek. Dit gaat niet over één iemand specifiek, maar over een bestuurspartij die wel goed wil doen, maar die niet durft te zeggen waar ze precies voor staat', zegt hij in De Standaard.

'Niemand kwetsen'

De voormalige CD&V-jongerenvoorzitter hekelt de holle communicatie die de christendemocraten brengen. 'We willen vaak niemand kwetsen, maar daarmee inspireer je geen kiezers', vindt Mahdi. 'Nu communiceren we soms met boodschappen die ik zelf moet terugspoelen en herbeluisteren om min of meer te begrijpen wat we bedoelen. En dat is vaak om toch maar niemand te kwetsen.'

Hoewel Mahdi met zijn boek de huidige partijtop niet wil viseren, levert hij wel kritiek op voorzitter Joachim Coens. Bij de voorzittersverkiezingen van december 2019 verloor de 33-jarige Mahdi nipt van de ex-havenbaas en burgemeester van Damme. 'Iedereen heeft zijn troeven en Coens heeft zelf ook al aangegeven dat de communicatie niet zijn grootste kwaliteit is. Maar op andere vlakken bewijst hij zich wel. Hij heeft het aangedurfd om een volledig nieuwe federale ploeg samen te stellen in een partij die daar normaal gezien heel voorzichtig mee is.'

In een interview met zusterkrant Het Nieuwsblad pleit Mahdi ervoor om het nationale en het Vlaamse volkslied, de Brabançonne en de Vlaamse Leeuw, in te schrijven in de leerplannen van scholen. 'We hebben nood aan een gemeenschappelijk verhaal. Ik geloof in gemeenschapsdienst, dezelfde taal spreken en het belang van symboliek', zegt Mahdi, die ook een lans breekt voor een sterkere aanwezigheid van de partij op sociale media. 'De partij moet begrijpen dat je vandaag niet meer louter in de parochiezalen je kiesbastions organiseert. Dat volstaat niet.'