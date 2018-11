Sander Loones vervangt Vandeput als minister van Defensie

Europees Parlementslid en ondervoorzitter Sander Loones (N-VA) vervangt Steven Vandeput als minister van Defensie en Ambtenarenzaken.

Steven Vandeput wordt volgend jaar burgemeester van Hasselt en had al aangegeven dat hij het ministerschap zou opgeven voor zijn thuisstad. Vanaf half november zal hij zich op zijn nieuwe taak voorbereiden.

De N-VA zal de West-Vlaming Sander Loones als nieuwe minister voordragen, zegt de partij in een persbericht. 'Sander is een echte West-Vlaming: een harde werker met weinig show en veel inhoud', aldus De Wever. 'Bij de regeringsvorming in 2014 was hij achter de schermen een van onze belangrijkste onderhandelaars en als nationaal N-VA-ondervoorzitter volgt hij het regeringswerk op de voet. Hij is daarmee de geknipte man om het werk van Steven Vandeput verder te zetten.'

Loones begon zijn loopbaan als advocaat en werkte later als juridisch adviseur bij de Dienst Vreemdelingenzaken en als consultant. Voor hij in 2014 als opvolger van minister van Financiën Johan Van Overtveldt Europees Parlementslid werd, was hij coördinator van de studiedienst van de partij. Hij genoot toen het volledige vertrouwen van De Wever en hield mee de pen vast bij het schrijven van het regeerakkoord.

Loones werd dan ook een tijdlang ook door De Wever naar voren geschoven als zijn kroonprins die hem als voorzitter zou opvolgen, maar die piste is al even van tafel. De Wever heeft ondertussen ook aangegeven dat hij zelf nog even aan zet blijft.

Geert Bourgeois

Even zag het er naar uit dat staatssecretaris Theo Francken voor de resterende maanden Defensie zou combineren met zijn huidige bevoegdheid Asiel en Migratie. Dat er nu beslist is Loones tot minister te bombarderen, lijkt er op te wijzen dat de partij een nieuw boegbeeld in West-Vlaanderen naar voren wil schuiven als opvolger van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die ondertussen 67 is.

Er doen al langer geruchten de ronde dat Bourgeois bij de verkiezingen van mei de Europese lijst zou willen trekken. Voorlopig wil Bourgeois nog niet zeggen wat zijn toekomstplannen zijn om de werking van de Vlaamse regering niet te hypothekeren.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 worstelde de N-VA al om een geschikte federale lijsttrekker in West-Vlaanderen te vinden. Uiteindelijk viel de keuze toen op Brecht Vermeulen.

F-35

Hoe dan ook rest er Loones nog weinig tijd als federaal minister. Bovendien is over een van de belangrijkste Defensiedossiers van deze regeerperiode net een beslissing genomen.