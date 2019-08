Scenario van noodregering duikt weer op in Wetstraat

PS en N-VA

Duidelijk is dat de N-VA noch de PS er enig belang in ziet samen in een federale regering te stappen. Onlangs herhaalde Laurette Onkelinx (PS) dat in De Tijd. Johan Van Overtveldt deed hetzelfde voor de N-VA in Het Laatste Nieuws. De N-VA wil bewijzen dat ze Vlaanderen goed kan besturen. Federaal in bed duiken met de PS zou dat beeld vertroebelen. Voor de PS geldt hetzelfde. In Franstalig België wordt de N-VA nog altijd gezien als de baarlijke duivel, ermee in een regering stappen zou de PS schade toebrengen. Een Bourgondische coalitie van socialisten, liberalen en de N-VA is dus niet evident.