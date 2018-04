Scepsis De Wever over kernuitstap niet verdwenen

De federale regering bereikte afgelopen vrijdag een akkoord over het Energiepact, dat voorziet dat de kerncentrales tegen 2025 zullen sluiten. Daar zijn wel voorwaarden aan gekoppeld, onder meer omtrent de energiebevoorrading en de elektriciteitprijzen. 'De prijs mag niet stijgen voor de consument, en er moet voldoende energie in voorraad zijn. In die zin ben ik gelukkig met de voorwaarden die gesteld zijn', aldus De Wever in De Ochtend op Radio 1.

Toch blijft de N-VA-voorzitter sceptisch. 'Ik wil geen politieke ruzie stoken, maar mijn mening daarover is bekend. 'Als we geloven dat we tegen 2030 40 procent hernieuwbare energie gaan hebben, terwijl we nu -na 15 jaar werken- op minder dan 10 procent zitten, dan is men heel optimistisch. Maar we zullen wel zien. De voorwaarden zijn gesteld en we zullen ze monitoren.'