Schaduwboksen over paars-geel...

Egbert Lachaert heeft de ronde gedaan van alle paars-gele partijen, maar wil paars-geel nog niet officieel dood verklaren.

Zoals hij had aangekondigd is koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert aan zijn ronde bezig om te zien of de onderhandelingen tussen de N-VA, PS, sp.a, CD&V, cdH en dan de liberalen alsnog kunnen worden gereanimeerd. Hij heeft inmiddels alle paars-gele partijen gesproken, maar wil niet overhaast te werk gaan. In het verleden zijn immers formules al dood en begraven verklaard, waarna ze toch weer opdoken.

In werkelijkheid is er een rondje schaduwboksen bezig, want ondertussen is het voor alle partijen duidelijk dat paars-geel dood is. In een video-call maandag tussen Lachaert en PS-voorzitter Paul Magnette is duidelijk gemaakt dat de liberalen voor paars-groen willen gaan, waardoor Magnette ook niet langer zijn nek wil uitsteken met paars-geel en de voor de Franstalige socialisten delicate onderhandelingen met de N-VA.

'Het theater moet stoppen. Het wordt onverdraaglijk', zegt een partijvoorzitter. Lachaert kreeg in deze eerste ronde met de paars-gele partijen de boodschap dat hij open kaart moet spelen en zijn keuze moet maken. Maar Lachaert wil eerste duidelijk krijgen dat hem geen andere keuze rest dan de bocht te maken naar paars-groen. De paars-groene trein zelf op gang trekken, is voor Lachaert allerminst evident, nadat hij als voorzitter van Open VLD is verkozen na zijn verzet tegen paars-groen.

Ook inhoudelijk wordt het knap lastig om meer binnen te halen dan wat er op tafel lag in de nota van Magnette-De Wever. Lachaert brandde die af als 'communisme', maar de N-VA herinnert er graag aan wat het aanbod was: een lastenverlaging om de economie te stimuleren, een geleidelijke verhoging van de lage pensioenen via de welvaartsenveloppe, een behoud van nucleaire capaciteit, arbeidsmarkthervormingen, ethische kwesties en ten slotte een klaar traject naar een ingrijpende institutionele hervorming.

Geen weg terug

Als Lachaert besluit om voor paars-groen te gaan, zal De Wever de kaart van verkiezingen trekken. Dat liet hij naar verluidt weten in een bijzonder kort onderhoud met Lachaert. Na tien minuten stond de N-VA-voorzitter al buiten. In dat geval komt een meerderheid in het parlement binnen handbereik om naar de kiezer te trekken, want ook het Vlaams Belang en de PTB/PVDA zijn al lang vragende partij.

Niet dat er dan meteen verkiezingen zullen volgen. Maar door het dreigement is er alvast geen weg terug voor Lachaert. Hij zal dan tegen elke prijs een paars-groene regering rond moeten zien te krijgen. De Vlaamse liberalen dreigen verkiezingen nu te verliezen. Alleen als er een regering komt die een einde maakt aan de onbestuurbaarheid en werk maakt van een relance, kunnen de liberalen daarvan electoraal de vruchten plukken.

De dreiging van verkiezingen versterkt alvast de onderhandelingspositie van de socialisten en de groenen, die het dan hard kunnen spelen in de paars-groene onderhandelingen met de liberalen. En daar is het De Wever om te doen. Hoe minder Lachaert kan binnenhalen, hoe meer de N-VA dan Open VLD op de rechterflank kan bestoken in de strijd om de centrumrechtse kiezer.