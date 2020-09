Schatkist denkt na over 'Duitse' groene obligatie

De Duitse Bundesbank heeft woensdag voor 6,5 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven. Ook voor de Belgische Schatkist kan het een interessant schuldpapier zijn, maar ze wacht af hoe populair het product in Duitsland zal zijn.

Negatief rendement Het Duitse schuldagentschap kon rekenen op 33 miljard aan bestellingen voor 6,5 miljard euro aan schuldpapier. De coupon van 0,00 procent was bovendien zo aantrekkelijk dat beleggers bereid waren 104,7 euro neer te tellen voor elke 100 euro die ze in 2030 van Berlijn terugkrijgen. Dat komt neer op een jaarlijks rendement van minus 0,46 procent.

Een Duitse obligatiehouder kan vanaf nu zijn gewone obligatie inwisselen voor een groene obligatie met dezelfde looptijd en coupon. Die mogelijkheid moet beleggers over de streep trekken om meer groene obligaties te kopen. Met het geld dat Duitsland ophaalt, kan het de transitie naar een duurzame economie financieren.

Duitse beleggers reageerden woensdag enthousiast op het groene schuldpapier van de Bundesbank en tekenden in voor meer dan 30 miljard euro. Het Duitse schuldagentschap gaf voorlopig maar voor 6,5 miljard euro aan tienjarige groene obligaties uit, maar plant dat dit jaar op te drijven tot 12 miljard euro.

Meer groene investeringen

België gaf de afgelopen twee jaar al andere groene obligaties ter waarde van 7,5 miljard euro uit. Van dat groene geld investeerde het in 2019 meer dan 1 miljard in de NMBS en 128 miljoen in de offshore windmolenparken op de Noordzee. 'Als er meer groene investeringen zijn, kunnen we zelfs versnellen met de financiering', zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld.

'Het Duitse systeem is interessant. Als het een succes bij beleggers blijkt, kunnen we het misschien overnemen', zegt Deboutte. 'Maar we zijn blij dat Duitsland het als eerste uittest en de kastanjes uit het vuur haalt.'

Populariteit

Het is nog onduidelijk of beleggers zo happig zullen zijn op het nieuwe product. 'Duitsland kan het zich permitteren de mist in te gaan met de uitgifte van een obligatie, maar België geeft er maar twee of drie per jaar uit. Dan heb je graag dat het meteen lukt', zegt Deboutte.

De prijs van een groene obligatie valt bovendien hoger uit dan die van de identieke OLO. In Duitsland is de groene OLO 1 basispunt, een honderdste van 1 procent, duurder. Ook in België was dat het geval voor de uitgegeven obligaties, waardoor het product de staat meer opbracht.