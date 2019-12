Schimmenspel rond regering zonder Open VLD

Een jaar na de val van de regering-Michel duikt plots het scenario weer op van een regering met de N-VA en de PS, maar zonder de Vlaamse liberalen. Het was de formule die Johan Vande Lanotte (sp.a) als infor-mateur in het achterhoofd had.

De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) brengen vandaag om 11 uur verslag uit bij koning Filip. De verwachting is dat hun opdracht nog eens wordt verlengd, want een doorbraak in de richting van paars-groen of paars-geel is nog niet in zicht.

Opmerkelijk is wel dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorman Paul Magnette elkaar woensdag op het PS-hoofdkwartier onder vier ogen hebben gesproken, nadat ze elkaar de voorbije dagen hadden bestookt. De ontmoeting zou weinig hebben bijgebracht. Het gesprek kwam er op vraag van De Wever, die zelf de vraag had gekregen van de informateurs met Magnette te gaan spreken. Over wat precies gezegd is, wil niemand iets kwijt.

Het gonst wel van de geruchten dat naar alternatieven wordt gekeken, omdat paars-geel op een ‘non’ van de PS botst en paars-groen in de lappenmand ligt. In de Franstalige krant Le Soir schoof een hoge Franstalige liberaal gisteren het scenario naar voren van een regering met de N-VA en de PS, maar zonder Open VLD. Volgens sommige hoofdrolspelers gaat het om ‘stommiteiten’, en past het in het schimmenspel dat al enige tijd wordt opgevoerd. Volgens anderen is de piste gelanceerd om Open VLD op te jagen en alsnog voor paars-groen te doen kiezen.

Oppositie

Helemaal uit de lucht komt het scenario niet gevallen. Het is de piste die Johan Vande Lanotte (sp.a) in het achterhoofd had, toen hij samen met Didier Reynders (MR) informateur was. De redenering was dat de PS maar in een regering met de N-VA zou stappen, als het voorts ging om een zo links mogelijke coalitie. Die regering zou dan bestaan uit de N-VA, de sp.a en CD&V aan Vlaamse zijde, en de PS en de MR aan Franstalige zijde. De zestien zou dan voor Vande Lanotte of Reynders zijn.

Dat het scenario van een regering met de PS en de N-VA zonder Open VLD opduikt, wordt gezien als een poging om de Vlaamse liberalen op te jagen.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten hield er in juli rekening mee dat Open VLD federaal op de oppositiebanken zou kunnen belanden, als de PS daarop aandrong. De Wever alludeerde er in ‘De Zevende Dag’ onlangs op dat hij de vraag had gekregen Open VLD te lossen. Dat hij daar niet was op ingegaan en Rutten nadien wel zonder de N-VA in een paars-groene regering wilde stappen, verklaart de woede van De Wever daarover. Dat na dat ‘bedrog’ nu opnieuw de piste op tafel komt, waarbij de N-VA de Vlaamse liberalen dan toch loslaat, mag dan ook niet verbazen.