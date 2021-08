Schlitz ligt weer onder vuur

De staatssecretaris krijgt kritiek omdat ze wil deelnemen aan een wandeling in Luik waar alleen vrouwen welkom zijn.

'Ofwel is het provocatie, ofwel onbekwaamheid. Maar sowieso is het onaanvaardbaar.' Met die woorden nam MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez staatssecretaris voor Gelijke Kansen andermaal onder vuur, omdat ze wil deelnemen aan een wandeling in Luik waar mannen niet welkom zijn.

Dat federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) vrijdag in Luik zal deelnemen aan een wandeling die verboden is voor mannen en waar alleen vrouwen welkom zijn, zorgt voor bakken kritiek.

Het gaat om een wandeling, waarmee de organisatoren onder de aandacht willen brengen dat de coronacrisis de sociale ongelijkheden en de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen erger gemaakt. Maar die wandeling is dus alleen voor vrouwen.

Opnieuw zette MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de zaken op scherp, nadat hij eerder Schlitz al onder vuur had genomen omdat ze een vrouw met hoofddoek als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Man en Vrouw aan te duiden.

'Dit is ofwel provocatie ofwel onbekwaamheid. Maar in de twee gevallen is het onaanvaardbaar. Hoe kun je staatssecretaris voor Gelijke Kansen zijn en meedoen aan discriminatie? We hebben harmonie nodig, geen uitsluiting', tweette hij.

Daarop repliceerde de staatssecretaris dat het ging om een activiteit waarop vrouwen, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, hun ervaringen willen delen en willen nadenken over oplossingen voor meer gelijkheid bij het economisch herstel.

De voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, Thibault Viaene, zei in een tweet daar wel begrip voor te hebben, maar noemde het toch 'ondermaats beleid'. 'De sociaaleconomische impact is mogelijks groter voor vrouwen, maar waarom die tweedeling? Waarom segregeren?', vroeg hij zich hardop af.

En ook vanuit de oppositiebanken werd Schlitz hard aangepakt. 'Hoe is dit toch mogelijk?', zo vroeg N-VA-ondervoorzitster Valerie Van Peel zich in een tweet af. 'We hebben een staatssecretaris van GELIJKE kansen die niets anders dot dan mensen uitsluit. Mannen als reden van alle kwaad. Hoe leg je zoiets uit aan jezelf?'