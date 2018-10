Schommeling dieselprijs jackpot voor regering

Door het cliquetsysteem, waarbij een prijsdaling aan de pomp voor de helft wordt omgezet in een accijnsverhoging, krijgt de staat dit jaar 188 miljoen euro extra accijnzen binnen, ruim twee keer meer dan in 2017.

Weinigen kennen het cliquetsysteem. Nochtans heeft dat een grote invloed op de prijs die je betaalt als je diesel tankt. Sommige dieselrijders stellen vast dat de prijs aan de pomp lager is, maar zo goed als niemand weet dat die daling deels wordt afgeroomd door de schatkist.

Het verklaart mee waarom de maximumprijs van diesel op een recordhoogte van 1,63 euro per liter staat. Intussen betaal je meer voor diesel dan voor benzine, terwijl het vroeger andersom was. Ook de prijs voor benzine scheert met 1,55 euro per liter hoge toppen. Dat komt in eerste instantie door de stijging van de brandstofprijzen op de internationale markten, maar ook doordat in ons land veel belastingen betaald moeten worden op brandstoffen. Voor een tankbeurt van 50 liter betaal je ongeveer 80 euro, 30 euro daarvan komt door accijnzen.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Die hoge accijnzen zijn onder andere een gevolg van een ingreep van de regering-Michel. Die besliste de accijnzen op diesel op te trekken tot op het niveau van de accijnzen op benzine. Dat moet de vervuilende dieselwagens minder aantrekkelijk en benzinewagens aantrekkelijker maken.

Het mechanisme dat daarvoor gebruikt wordt, is het cliquetsysteem. Daardoor wordt bij een prijsdaling van diesel de helft van de daling omgezet in een accijnsverhoging. Dat gebeurde dit jaar al acht keer. Je betaalt nu evenveel accijnzen op diesel als op benzine (60 cent per liter), net wat de regering beoogde.

30 euro tax op een tank van 50 euro

Maar daardoor stijgen de accijnzen op diesel wel fors. Dit jaar zal het cliquetsysteem 188 miljoen euro opbrengen, tegenover 74 miljoen euro vorig jaar, blijkt uit cijfers van Financiën. Terwijl je eind vorig jaar nog 26,50 euro accijnzen betaalde bij een tankbeurt diesel van 50 liter, betaal je nu 30 euro accijnzen. Nochtans gaat men ervan uit dat dit jaar niet meer getankt wordt dan vorig jaar.

Volgens Johan Mattart, directeur bij de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars, is het voor de sector geen goede zaak dat de accijnzen op diesel zo hoog zijn in België. ‘Dat leidt ertoe dat almaar meer mensen gaan tanken in Nederland of Duitsland, waar diesel duidelijk goedkoper is. De pomphouders in de grensregio zijn daar het slachtoffer van, want zij krijgen nauwelijks nog dieselrijders over de vloer.’

Bovendien is uitsluitend Jan Modaal het slachtoffer van de hogere belastingen, zegt Mattart. Professionele dieselgebruikers zoals transportbedrijven kunnen een terugbetaling krijgen van hun te veel betaalde accijnzen.

Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, benadrukt dat de meeropbrengsten uit accijnzen ‘dienen om de belastingverlaging te financieren’. De regering besliste in 2015 om een taxshift door te voeren. Daardoor dalen de belastingen op arbeid, maar in ruil stijgen andere belastingen, zoals de accijnzen op brandstof en tabak.