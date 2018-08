Screening vliegtuigen nekt tientallen criminelen

Sinds 1 april zijn vliegtuigmaatschappijen verplicht passagiersgegevens door te geven aan Binnenlandse Zaken. De vraag naar zo’n screening ontstond in de nasleep van de aanslagen op Zaventem.

Het team dat de screening uitvoert, de Passenger Information Unit (PIU), is actief in het crisiscentrum van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het gaat om een dertigtal mensen van de politie, de staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst Adiv en de douane die het reisgedrag van potentiële leden van criminele netwerken en terreurorganisaties in kaart brengen.