Selor knoeit met aanwerving ambtenaren

De selectiedienst Selor gaat zijn boekje te buiten bij de aanwerving van federale ambtenaren. Het Rekenhof stelt ‘ernstige onregelmatigheden’ vast, zoals het bevoordelen van kandidaten.

‘Ontoelaatbaar’, zo oordeelt het Rekenhof over enkele gevallen van geknoei met aanwervingen voor de federale overheid. Een kandidaat die na het afleggen van de nodige tests en gesprekken tweede stond op de ranking wipte naar de eerste plaats doordat zijn score achteraf werd aangepast. Hij kreeg extra punten voor motivatie, waardoor hij als eerste in aanmerking kwam voor de job.

Het Rekenhof stuitte op tal van dergelijke onregelmatigheden in een doorlichting van Selor, de rekruteringsdienst van de federale overheid. ‘Herziening of aanpassingen van de selectieresultaten zonder geldige redenen zijn niet aanvaardbaar’, staat te lezen in het rapport. ‘Het doet afbreuk aan de vereiste objectiviteit van de evaluatieprocedure en kan leiden tot willekeur.’

‘Herziening of aanpassingen van de selectieresultaten, zijn niet aanvaardbaar en kunnen leiden tot willekeur.’ Het Rekenhof over Selor

Selor ging op verschillende vlakken de mist in. Het selectiebureau van de federale overheid schreef vacatures uit waarbij de ervaringsvereisten ‘op maat gemaakt leken’ van slechts één kandidaat. Sollicitanten zonder het vereiste diploma mochten toch deelnemen aan selecties, terwijl kandidaten met de juiste diploma’s zonder geldige reden werden afgewezen.

Willekeur

In de loop van een screening werden ook de ervaringsvereisten aangepast. Door ze ruimer te interpreteren, kwamen enkele kandidaten alsnog in aanmerking. Die aanpassing is niet objectief onderbouwd, in strijd met het reglement en kan leiden tot willekeur, aldus het Rekenhof.

Het rapport wijst erop dat de objectiviteit van de procedure en de gelijke toegang tot het openbaar ambt in het gedrang kunnen komen doordat voor sommige functies een heel beperkt aantal kandidaten wordt uitgenodigd van op de reservelijsten. In sommige gevallen leidt dat ertoe dat slechts één iemand zich kandidaat stelt. Die wordt dan zonder bijkomende proeven onmiddellijk aangeworven.

Om de rekrutering te objectiveren moeten alle aanwervingen van contractueel overheidspersoneel sinds 2013 via Selor verlopen. Federale overheidsdiensten mogen zelf geen selectietests meer organiseren of een kandidaat kiezen uit de gegevensbank van Selor. Die regel werd in 2015 niet nageleefd. De FOD Financiën wierf toen zelf een conciërge aan, zonder tussenkomst van Selor.

Aanslepende problemen

Selor worstelt al jaren met verhalen over geknoei. In 2015 ging topman Marc Van Hemelrijck vervroegd met pensioen nadat de federale ombudsdienst hem had aangewreven ‘de integriteit geschonden’ te hebben bij de selectie en promotie van zijn eigen dochter bij de overheid. Ze kreeg een vaste benoeming, niveau A, met enkel een diploma niveau B op zak.

In de daaropvolgende audit legde de consultant KPMG een reeks pijnpunten bloot: geknoei met aanbestedingen, ondoorzichtige selectieprocedures en werknemers die hun eigen onkostennota’s ondertekenden. Selor beloofde daarop betere interne controleprocedures in te voeren. Die hebben tot enkele verbeteringen geleid, oordeelt het Rekenhof, ‘maar de positieve impact van het actieplan is in de praktijk beperkt’.

Extra kwaliteitscontrole

Schermvullende weergave Minister van Ambtenaren Steven Vandeput (N-VA): 'De veranderingen gaan zeer traag.' ©BELGA

Bevoegd minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) is niet verwonderd over de aanhoudende problemen bij Selor. ‘Iedereen kan vaststellen dat de veranderingen zeer traag gaan’, zegt hij in een reactie aan De Tijd. Hij wil rekening houden met de aanbevelingen van het Rekenhof en werk maken van de uitbouw van de cel kwaliteitscontrole bij Selor. Die bestaat momenteel uit één werknemer, die steekproefsgewijs nagaat of de selecties volgens de regels verlopen.

Selor voerde in 2016 850 screeningsopdrachten uit voor federale vacatures. Daarvoor passeerden ruim 140.000 sollicitanten de revue. Het gaat over de rekrutering van personeel voor de federale overheidsdiensten, maar ook voor bijvoorbeeld de NMBS, defensie of gevangenissen.