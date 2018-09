Servische 'met te weinig geld op zak' opgesloten en teruggestuurd

Een Servische toeriste die met haar negen maanden oude baby vorige week naar Brussel was afgereisd, mocht ons land niet binnen omdat ze te weinig geld bij had.

Ze werd een dag ondergebracht in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel, en moest daarna nog vier dagen wachten vooraleer ze met haar baby naar huis terug mocht.

De Servische en Montenegrijnse media berichtten vorige week al over het nieuws. Vooral de werkwijze van de Belgische diensten wordt op de korrel genomen in Servië en Montenegro. De vrouw was op 16 september vanuit Podgorica naar Zaventem gevlogen, voor een vijftiendaags bezoek aan haar broer, die in Nederland woont.

Bij de grenscontrole bleek echter dat de vrouw niet beantwoordde aan een van de binnenkomstvoorwaarden, namelijk voldoende geld op zak hebben. De wet bepaalt dat dat 45 euro per dag is voor wie bij vrienden of familie verblijft. De vrouw had 300 euro bij, of 20 euro per dag voor haarzelf en haar baby.