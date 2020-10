Egbert Lachaert, Conner Rousseau en Joachim Coens kwamen in het openingscollege van professor Carl Devos aan de UGent terug op de vorming van de Vivaldi-coalitie. 'Show, don't tell. We moeten nu resultaat leveren', zei Rousseau.

De drie voorzitters van de traditionele partijen waren dinsdagochtend de sprekers tijdens het jaarlijkse openingscollege politicologie van professor Carl Devos (UGent). Conner Rousseau (sp.a), Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V) stonden stil bij de aanslepende regeringsvorming van bijna 500 dagen en opperden ideeën om ons land te hervormen. 'Er is afgesproken om artikel 195 van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat is een passe-partout om alles te doen', zei Lachaert.

CD&V, sp.a en Open VLD waren de afgelopen maanden cruciaal in de regeringsvorming, want ze voerden zowel gesprekken over een paars-gele coalitie als over een Vivaldi-coalitie. Door in die coalitie te stappen, hebben ze de verantwoordelijkheid om het vertrouwen in de politiek bij de burger te herstellen, zei Rousseau. 'Show, don't tell. We moeten nu resultaat leveren.'

De drie klassieke partijen of 'K3', die alle drie in de federale regering zitten, verliezen sinds de Tweede Wereldoorlog stelselmatig leden en kiezers. Dat is een van de redenen voor de aanslepende regeringsformatie: de drie zijn onmisbaar in een land waarin altijd een consensus gezocht moet worden, maar worden almaar kleiner.

Existentieel punt

'Doordat onze partijen rond 10 à 15 procent zaten, komen ze op een existentieel punt. De keuze voor de coalitie zal bepalen of ze overleven of niet', zei Lachaert. 'We moeten dus het vertrouwen van de bevolking terugwinnen, maar ook strikter ons DNA afbakenen.'

We hebben er veel tijd laten overgaan tot de regionale regeringen werden gevormd. En ook de wissels van de partijvoorzitters hebben de formatie vertraagd. Joachim Coens Voorzitter CD&V

Volgens Rousseau was het de angst voor verkiezingen die sommige partijen deed verstijven. 'Als er volgende maand verkiezingen komen, moeten mensen weten waarvoor partijen staan. Daardoor kwam er een overdrive van communicatie. Als een interne nota besproken werd, kwam men de dag erna zeggen wat men daar slecht aan vond.'

Ook de structuur van het land speelt mee. 'We hebben er veel tijd laten overgaan tot de regionale regeringen werden gevormd. En ook de wissels van de partijvoorzitters hebben de formatie vertraagd', zei Joachim Coens. Bij zes van de zeven regeringspartijen werd sinds de verkiezingen een voorzitterswissel doorgevoerd.

Hervormingen

De regering-De Croo wil die inertie in de toekomst vermijden met structurele hervormingen. Zo werden twee ministers aangeduid, David Clarinval (MR) en Annelies Verlinden (CD&V), die de staatshervorming van 2024 moeten voorbereiden. Het duo moet de voorstellen van de partijen over de institutionele hervormingen proberen te stroomlijnen, want die lopen sterk uiteen.

'We moeten een mechanisme maken dat de regionale meerderheden aan de twee kanten van de taalgrens de federale meerderheid laat vormen als er na een tijd geen spontane meerderheid is. Lukt dat niet, dan gaan we automatisch naar verkiezingen', stelt Coens voor. Voor Lachaert is het een denkpiste om op de partijdotaties te beknibbelen als de regeringsvorming te lang aansleept.

België heeft 42 parlementsleden per miljoen inwoners, in Nederland en Frankrijk is dat amper 13. Conner Rousseau Voorzitter sp.a

Federale kieskring

Daarnaast pleitte de Open VLD-voorzitter voor een dubbel mandaat voor parlementsleden. Een deel van de volksvertegenwoordigers uit de regionale parlementen zouden ook in de Kamer moeten zetelen. Het is een manier om de structuur logischer te maken in een land waar de bevoegdheden verspreid zijn, maar ook om het aantal parlementsleden terug te dringen. 'In België zijn dat er 42 voor 1 miljoen inwoners, in Nederland en Frankrijk is dat amper 13', zei Rousseau.