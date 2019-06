De ex-VRT-journalist en gewezen Kamervoorzitter stopt nu ook als gemeenteraadslid in Gent.

N-VA-politicus Siegfried Bracke stopt met politiek. Dat bevestigde hij vrijdag aan het persbureau Belga. Bracke belandde in 2010 in de politiek.

Hij deed zijn aankondiging vrijdag na de melding op Twitter dat hij opstapt als gemeenteraadslid in Gent. 'Kleine dienstmededeling: ik verlaat de Gentse gemeenteraad. Ik wens onze stad het allerbeste toe', aldus Bracke op zijn Twitter-account.

Bracke (66) werd bij de verkiezingen van 26 mei niet herverkozen voor de Kamer, waar hij tijdens de vorige legislatuur voorzitter was. 'We'll meet again', klonk het vlak na de stembusgang nochtans nog strijdvaardig. Hij behoudt voor zover bekend wel nog enkele bestuursmandaten, zoals bij het filmfestival van Gent.