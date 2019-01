Sinds 2014 200.000 werklozen met uitkering minder

Iets minder dan 438.500 werklozen hebben vorig jaar een werkloosheidsuitkering gekregen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Dat is 10 procent minder dan in 2017 en het laagste aantal in decennia.

Tegenover het begin van de legislatuur in 2014 zijn er al 200.000 minder mensen met een werkloosheidsuitkering.

Van die uitkeringstrekkers moeten een dikke 348.000 mensen op zoek gaan naar werk. 90.000 anderen hebben een vrijstelling, bijvoorbeeld omdat ze met brugpensioen zijn of dicht bij hun pensioen staan.

Bruggepensioneerden

Opmerkelijk is dat ook het aantal bruggepensioneerden - officieel zijn dat werklozen met een bedrijfstoeslag - opnieuw fors is gedaald naar 74.500 mensen (-11%). In het begin van de legislatuur waren er nog 107.000 mensen met brugpensioen.

De forse daling van het aantal werklozen is een gevolg van de verbeterde conjunctuur, waardoor er meer jobs zijn, en van enkele hervormingen van de regering-Michel.