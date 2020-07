Sire, geef ons vijftig dagen...

PS-voorzitter Paul Magnette heeft zichzelf vijftig dagen gegeven om een regering met de N-VA in de steigers te zetten. Dat roept nauwelijks weerstand op, ook al durfde Magnette voordien nooit te springen.

Aan de vooravond van de nationale feestdag kregen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) de opdracht van de koning een brede coalitie te vormen, alsof ze heuse preformateurs zijn. Dat is in Franstalig België als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen. In Vlaanderen is het al langer duidelijk dat de N-VA met de PS een grote coalitie wil maken, maar de Franstalige publieke opinie kreeg altijd te horen dat de Franstalige socialisten onder geen beding met de Vlaams-nationalisten gaan dansen.

Zelfs Elio Di Rupo (PS), met wie het allemaal vlotter zou gaan, werd erop uitgestuurd om de boodschap dat er echt geen zaken te doen zijn met de N-VA kracht bij te zetten. De Brusselse Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS) bestempelde de N-VA nog als een flauw afkooksel van het Vlaams Belang. Maar niemand protesteerde nadat De Wever en Magnette officieel hebben laten verstaan dat ze een akkoord willen maken. 'Het is verlof zeker', merkt een partijvoorzitter op.

Bord afvegen

Het lijkt mooi in scène gezet door De Wever, de manier waarop het paleis in het spel is gebracht. Dat was nodig om het bord af te vegen en een einde te maken aan de komedie van de drie koningen, met name van Georges-Louis Bouchez (MR). Die droeg De Wever en Magnette op verslag bij hem te komen uitbrengen. Nu is het helder dat niet Bouchez maar De Wever en Magnette aan zet zijn, en dat zij dwingend kunnen uitnodigen wie ze willen.

Door het paleis in te schakelen, ook al was dat grondwettelijk geen evidentie zolang de regering-Wilmès in het zadel zit, hebben De Wever en Magnette duidelijk gemaakt dat het nu aan de twee keizers is, zoals ze al worden genoemd. Het is een verwijzing naar de twee Romeinse keizers Diocletianus en Maximianus die in de 3de en 4de eeuw na Christus samen regeerden.

Bovendien biedt de opdracht van het paleis Magnette de mogelijkheid zich erachter te verschuilen als de achterban zou morren. Maar vooralsnog is het opvallend kalm. Bij de PS is de weerstand stilaan weggeëbd omdat het alternatief niet aantrekkelijk is: de regering-Wilmès die aan zet blijft en de PS die aan de oppositiebanken gekluisterd zit terwijl een relancebeleid wordt uitgetekend. Dat is ook de reden waarom ze bij de N-VA geloven dat het deze vierde keer wel kan lukken. Door telkens de deur dicht te gooien, had Magnette Bouchez in een zetel gezet waar hij hem niet meer uit kreeg.

De Wever en Magnette zijn op het punt gekomen dat ze allebei geloven dat ze een deal willen maken, een coalitie op het oog hebben en de ruwe stenen van een akkoord zien. Niet meer, niet minder. Toponderhandelaar

Sinds de Vlaamse feestdag zijn de contacten tussen De Wever en Magnette in een stroomversnelling geraakt. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau speelde daarbij andermaal een bemiddelingsrol, maar uiteindelijk zijn het toch de N-VA- en de PS-voorzitter geweest die elkaar in de ogen hebben gekeken. 'Ze zijn op het punt gekomen dat ze allebei geloven dat ze een deal willen maken, dat ze een coalitie op het oog hebben en dat ze de ruwe stenen van een akkoord zien. Niet meer, niet minder', zegt een toponderhandelaar.

De verwachting is dat de N-VA en de PS eerst zelf verder aan een akkoord sleutelen, waarna ze de coalitiepartners uitnodigen om mee rond de tafel te komen zitten. Magnette heeft zichzelf vijftig dagen gegeven om te slagen in zijn opdracht. Tegen half september, wanneer premier Sophie Wilmès (MR) het vertrouwen gaat vragen in de Kamer, moet een regering in zicht zijn waarvan N-VA en PS de ruggengraat vormen.

Op de wip

Zoals bij eerder pogingen is het ook nu al eens gegaan over de coalitie en de casting die De Wever en Magnette voor ogen hebben, maar daarover wordt de grootste discretie bewaard. Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart was De Wever bereid premier te worden, maar een Vlaams-nationalist in de Zestien bleek toen nog altijd een 'no pasarán' te zijn in Franstalig België.

Wie uiteindelijk zijn of haar intrek zal nemen in de Zestien zal ook afhangen van de coalitie die in elkaar wordt gedraaid. De PS wil bijvoorbeeld de sp.a mee aan boord hijsen. Daardoor dreigt er een Vlaamse partij te veel te zijn in de federale regering, die mathematisch niet nodig is. Meteen zal ook weer de vraag worden gesteld of de Vlaamse socialisten kunnen inbreken in de Vlaamse regering.

Het is een 'Waals probleem': Paul Magnette zal moeten beslissen of hij Georges-Louis Bouchez dumpt of niet.