Sky ECC, een Enigma-kraak vanuit Antwerpen

Een internationaal team van IT-wizards, dat door de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is samengebracht, slaagde erin het versleutelingssysteem van Sky ECC te kraken. Het is een moderne versie van de Enigma-kraak uit de Tweede Wereldoorlog.

Als Alan Turing het wiskundige brein was achter de kraak van de code van het Enigma-toestel, waarmee de nazi's hun communicatie versleutelden, dan is er geen Sherlock Holmes aan het werk geweest die het Sky ECC-coderingssysteem heeft gekraakt.

Dat Sky ECC-systeem is - of beter gezegd: was - de Rolls Royce van de encryptie, maar een internationaal team van 'IT-mecaniciens', dat door de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is samengebracht, is erin geslaagd het Sky ECC-versleutelingssysteem toch te kraken. Het gaat om een operatie die al sinds 2018 loopt, in navolging van het in Nederland gekraakte Encrochat-versleutelingssysteem.

De operatie werd opgezet omdat almaar meer bleek dat criminelen uit het drugsmilieu in ons land en in Nederland waren overgestapt naar het Sky ECC-systeem om met elkaar te communiceren. Die communicatie is essentieel voor drugsorganisaties. 'Het businessmodel is niet meer dat van het Escobar-drugskartel. Almaar vaker gaat het om slanke organisaties, die werken met tal van leveranciers en onderaannemers. Communicatie is alles', zegt een welingelichte bron.

Al gauw bleken de schimmige telefoonshops op de Turnhoutsebaan, die al langer in het oog worden gehouden, de verdelers te zijn van de gestripte iPhones en Google-telefoons die in het Sky ECC-netwerk werden gebruikt.

Eerste puzzelstukjes

De bal ging aan het rollen toen de speurders binnen geraakten in de Sky ECC-smartphones van kleine niet al te snuggere garnalen, die makkelijke codes gebruikten om hun telefoons te ontgrendelen. Het waren de eerste stukjes van de puzzel die de IT-onderzoekers op weg zetten, net zoals met de kraak van Enigma. Toen duidelijk werd dat de Duitsers in hun dagelijkse weerberichten de Enigma-code meegaven voor de almaar weerkomende woorden 'Heil Hitler' konden Alan Turing en zijn team de rest van de puzzel leggen.

En net zoals Turing een eigen computer bouwde om Enigma te kunnen kraken, werden zwaardere computers aangekocht voor het team IT-wizards, zodat ze voldoende rekenkracht hadden om de codes van Sky ECC te ontrafelen. Een belangrijke doorbraak was dat de buitenlandse servers, waarop de Sky ECC-infrastructuur draait, konden worden gelokaliseerd. Die servers zijn intussen 'beveiligd' door de autoriteiten, zodat geen informatie kan worden gewist.

'Als je die servers kunt inkijken, kan je de puzzel helemaal leggen', zegt een welingelichte bron. Ze zijn het moederbord, waarop de informatie nog altijd kan worden teruggevonden, zelfs al worden de telefoons met Sky ECC-technologie massaal in de Schelde gedumpt.

Onraad

Het is nu een race tegen de klok, want de criminelen weten dat ze ontmaskerd zijn en kunnen zich herorganiseren. Daarom is zo lang mogelijk gewacht met de huiszoekingen. De autoriteiten hebben zelfs drugs- en wapentransporten laten doorgaan om de operatie niet in het gedrang te brengen, maar de criminelen hadden onraad geroken. 'Maybe we have been pirated', onderschepten de speurders een bericht. 'Daarom is beslist niet langer te wachten', zegt een welingelichte bron.

Als je een bres kan slaan, moet je vol in de aanval gaan. Welingelichte bron