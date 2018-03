Slechte stiptheid, gezondere financiën voor NMBS

De NMBS zit in een paradox. Terwijl zowel stiptheid als tevredenheid van reizigers achteruit kachelen, boert het spoorbedrijf financieel beter.

Sophie Dutordoir heeft er een bitterzoet eerste jaar als CEO van de NMBS opzitten. Met de stiptheid zit het niet goed. Maar financieel ging het vorig jaar beter met het spoorbedrijf, na een dramatisch 2016 met een kwart miljard euro verlies. Bij dat laatste hoort de nuance dat de NMBS toen afboekingen moest doen op de waarde van zijn vastgoed.

De brutobedrijfswinst bedroeg in 2016 33,4 miljoen euro. Het aantal reizigers (235 miljoen, +3,6 procent), omzet uit tickets (657 miljoen, +7,6 procent) en brutobedrijfswinst (77,3 miljoen, +131 procent) stegen vorig jaar. Ook internationaal is er een stijging van inkomsten en volume met 10 procent.

77,3 Bruto bedrijfswinst De NMBS ziet zijn bruto bedrijfswinst in 2017 meer dan verdubbelen tot 77,3 miljoen euro. Dat is cruciaal om de schuldensneeuwbal onder controle te krijgen

Die positieve brutobedrijfswinst (ebitda) is de sleutel om de NMBS financieel drijvende te houden. Het bedrijf heeft jaarlijks een kasstroom nodig van 65 à 70 miljoen euro - in de operationele activiteiten meer inkomsten dan uitgaven - om zijn miljardenschuld betaalbaar te houden. Het spoorbedrijf klopt voor 2017 af op 77,3 miljoen euro, waardoor de NMBS zijn economische schuld van 2,63 miljard euro in 2016 kan verlagen tot 2,48 miljard vorig jaar. De NMBS kreeg van zijn broodheer, de federale overheid, het doel opgelegd de schuld te stabiliseren op het niveau van 2014 (2,43 miljard). Zonder tegenslag wil het bedrijf die drempel halen over één tot anderhalf jaar.

Commerciële strategie

De belangrijkste reden voor het positieve resultaat is volgens de NMBS de verscherpte commerciële strategie. Het bedrijf slaagt er beter in door flexibele tarieven mensen buiten de piekuren op de trein te krijgen. Die hogere bezettingsgraad is pure winst omdat het spoorbedrijf de kosten voor het inzetten van treinen sowieso moet maken.

De strategie voor de komende jaren is om elk jaar één procent meer reizigers te hebben, waarvan het grootste deel buiten de piekuren. Tijdens de spits valt er zonder investeringen in nieuwe en grotere treinen nog weinig te halen, omdat de treinen nu al overvol zitten.

'De echte winst is dat we ons beter resultaat halen uit de commerciële uitbating', zegt een hoge NMBS-topbron. 'Vergelijken met 2016 doen we best niet, want de slechte prestaties waren toen te wijten aan externe factoren zoals de nasleep van terreuraanslagen en stakingen. Maar ook ten opzichte van 2015 doen we beter. Het eindresultaat is een pak gezonder, omdat we het 'cash' bloeden de voorbije jaren in de eerste plaats hebben gestopt door interne efficiëntiewinsten.' De NMBS moet tussen 2015 en 2020 elk jaar vier procent productiever worden, een doelstelling die de federale regering oplegt.

De echte winst is dat we ons beter resultaat halen uit de commerciële uitbating, meer dan uit interne efficiëntiewinsten. NMBS-topper

De commerciële logica vertaalt zich ook in de interne bedrijfsvoering. Eén voorbeeld: de NMBS centraliseert het beheer van zijn vloot met 800 bedrijfswagens, waar de verschillende afdelingen en filialen dat de voorbije jaren in verspreide slagorde deden.

De NMBS wil nu ook werk maken van een beter personeelsbeleid. Het bedrijf heeft steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden, omdat andere werkgevers betere en flexibele voorwaarden kunnen bieden. Dat is voor de NMBS moeilijker omdat aan de vaste benoeming rigide arbeids- en loonregels verbonden zijn. De spoortop is begonnen met een hervorming om via aanpassingen aan het premiestelsel concurrentieel te worden.

Paniek in de bestuurskamer

Tot zover het goede nieuws. Bij de NMBS is er stilaan paniek in de bestuurskamer over de stiptheidscijfers die achteruit kachelen. In februari is de stipheid verder gedaald tot 87,3 procent, tegenover 89 procent het jaar daarvoor. 'Het is op elke raad van bestuur een stevig discussiepunt. Tijdens de piekuren 's ochtends en 's avonds rijdt op sommige dagen minder dan de helft op tijd', luidt het. Er is een werkgroep onder leiding van directeur transport Koen Kerckaert, die maatregelen moet uitwerken om de stiptheid te verbeteren.

Eén concrete maatregel is dat treinmachinisten hun collega's op de hoogte kunnen brengen als ze mensen opmerken die over de sporen lopen. Het gevolg is dat een veel kleiner deel van het net moet stilgelegd worden, waardoor de vertragingen beperkt blijven tot een kleiner deel van het net. De treinbegeleiders kregen al smartwatches om precies en gecoördineerd op tijd te vertrekken. De minste vertraging bij het begin van de dag valt de rest van de dag bijna niet meer in te halen.

De mensen lijken de files en mobiliteitsproblemen zo beu dat ze de trein nemen, op werkdagen en daarbuiten, en de vertragingen erbij nemen omdat ze met de wagen nog langer in de file staan. NMBS-bestuurder