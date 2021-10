Slechts één hongerstaker medisch geregulariseerd

Van de 475 hongerstakers die een collectieve regularisatie wilden afdwingen, is er slechts één medisch geregulariseerd, wegens een terminale ziekte die niet behandeld kan worden in het land van herkomst. Dat maakte staatssecretaris Sammy Mahdi bekend.

Toen de 475 hongerstakers hun actie stopzetten, werd gesuggereerd dat ze via de achterdeur van medische regularisaties hun slag hadden thuisgehaald. Dat was in ieder geval wat de oppositie, Theo Francken (N-VA) op kop, toeterde. Maar dat blijkt niet het geval te zijn, maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) duidelijk.

De Dienst Vreemdelingenzaken ontving tien aanvragen voor een medische regularisatie van hongerstakers, waarvan slechts één persoon medisch is geregulariseerd. Vier personen kregen een negatieve beoordeling. De vijf andere aanvragen zijn nog in behandeling, gaf Mahdi mee.

Ook voor medische regularisaties wenst hij naar eigen zeggen niet af te wijken van de bestaande procedures. 'Iemand die aan een terminale ziekte lijdt die in eigen land niet behandeld kan worden, sturen we uiteraard niet terug. Voor anderen kan een hongerstaking geen reden zijn om medisch geregulariseerd te worden. Dat zou alleen maar meer sans-papiers aansporen om ook een hongerstaking te ondernemen', antwoordde Mahdi op vragen van Francken.

Op beslissingen over humanitaire regularisaties is het nog even wachten. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de dossiers hoe dan ook op individuele basis. Van een collectieve regularisatie of voorrangsprocedure is geen sprake. 'De dossiers zullen volgens dezelfde instructies worden behandeld als andere dossiers. Dat lijkt me evident,' besluit Mahdi.