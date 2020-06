Slechts een op de drie lagere scholen start voltijds op

Hoewel lagere scholen volledig kunnen heropstarten, kiest slechts een minderheid daarvoor. 'Scholen beslissen nog altijd zelf hoe ze heropstarten', klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Amper een derde van de lagere scholen start voltijds op. Een derde van de scholen haalt niet eens de halve lestijd voor alle leerjaren. Dat blijkt uit een belronde van de Vlaamse onderwijsinspectie bij meer dan 200 basisscholen.

Er kunnen goede redenen zijn waarom scholen voorzichtiger zijn dan het kader dat wij bieden. Michaël Devoldere Woordvoerder Ben Weyts

Sinds midden mei konden het eerste, tweede en zesde leerjaar al beperkt naar school en afgelopen vrijdag mochten alle Vlaamse lagere scholen weer volledig heropstarten. Twee weken daarvoor, op 22 mei, had het Vlaamse onderwijsveld nochtans beslist dat de heropstart maar gedeeltelijk mogelijk was. De expertengroep GEES oordeelde dat scholen nog altijd strikte oppervlakteregels moesten naleven voor de kinderen. Het gevolg was dat veel klassen in twee of drie werden opgesplitst. Het streefdoel was alle leerjaren voor minstens de helft van de lestijd naar school te sturen.

Een kleine week later werd een akkoord gevonden tussen de Belgische onderwijsministers en de GEES, waarbij de strikte regels toch niet nodig bleken. In principe konden alle basisscholen daardoor heropstarten zonder speciale maatregelen. ‘Onder deze versoepelde voorwaarden kan de overgrote meerderheid van de scholen volledig heropenen’, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) toen.

Beperkte heropstart

Maar in de praktijk blijven veel scholen vasthouden aan de strengere normen. Slechts 33 procent van de lagere scholen kiest bij de uitbreiding naar de andere leerjaren voor voltijdse les. Evenveel lagere scholen starten minder dan vijf halve dagen op. Dat is zelfs minder dan het streefdoel uit het voorzichtige akkoord. Voor de kleuters is de heropstart ruimer: in zes van de tien gevallen gaan die voltijds naar school, in nog eens een derde van de gevallen gaan ze voor meer dan de helft van de tijd naar de kleuterklas.

‘Scholen beslissen nog altijd zelf hoe ze heropstarten’, zegt Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere. ‘Er kunnen goede redenen zijn waarom scholen voorzichtiger zijn dan het kader dat wij bieden. Dat is hun goed recht, we zijn ervan overtuigd dat iedereen de heropstart zo goed mogelijk organiseert. Daarnaast mogen we niet vergeten dat er al grote vooruitgang is. Amper een maand geleden kon geen enkele leerling naar school.’

Kwetsbare leerlingen

Een van die scholen die de deuren maar beperkt opent, is de Sancta Maria Basisschool in Leuven. ‘De afschaffing van de oppervlakteregel heeft de heropstart vergemakkelijkt, maar onze ruimte blijft beperkt’, zegt directeur Jan Leenaerts. ‘Het gebouw heeft maar één in- en uitgang, waardoor we met verschillende start- en einduren werken. Op de speelplaats is maar plaats voor twee zones, terwijl we wel 20 bubbels apart laten spelen. In dorpsscholen met meer ruimte is een volledige heropstart mogelijk, maar naar mijn weten slaagt geen enkele school in het centrum daarin.’

We willen met die laatste maand toch nog het verschil maken. Eva Vandersypen Directrice Molenbeekse basisschool