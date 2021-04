Slovaakse regering stelt zich burgerlijke partij in zaak-Chovanec

De Slovaakse regering heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec.

De man stierf in 2018 na een hardhandig politieoptreden in een cel op de luchthaven van Charleroi.

In september vorig jaar keurde het Slovaakse parlement een resolutie goed waarin geëist werd dat de Europese Commissie de dood van Chovanec onderzoekt. De resolutie kreeg zowel de meerderheid als de oppositie achter zich. Nu heeft Slovakije zich ook burgerlijke partij gesteld in het Belgisch gerechtelijke onderzoek, melden De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Racistische motieven

Laurence Wauthier, onderzoeksrechter in Charleroi, kreeg een keiharde burgerlijke partijstelling op haar bord. 'Gezien de feiten is het duidelijk dat er minstens ernstige aanwijzingen zijn dat de dood van meneer Chovanec een misdrijf is. De opzettelijke slagen hebben mee tot zijn dood geleid', klinkt het.