Slovakije eist uitleg over dood Chovanec

De Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, kaartte het Belgische politieoptreden afgelopen vrijdag al aan in de marge van een informele bijeenkomst met zijn Europese collega's in Berlijn. 'Net als het Slovaakse publiek ben ik geschokt door de beelden in de Belgische media en door de brutaliteit waarmee Belgische politieagenten hebben opgetreden tegen onze staatsburger Jozef Chovanec', fulmineerde Korcok tegen zijn Duitse collega Heiko Maas, die de vergadering leidde. 'Voor de praktijken die te zien zijn in de video is geen plaats in een democratische samenleving', beklemtoonde Korcok.