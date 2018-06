Snoeimes in btw-boetes voor bedrijven

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft aan zijn administratie de instructie gegeven om veel milder te zijn met het uitschrijven van boetes voor bedrijven die een btw-aangifte indienen.

De regering-Di Rupo besliste in 2012 om de boetes die bedrijven kunnen krijgen als ze hun btw-aangifte verkeerd of niet invullen fors te verhogen. Bedrijven die vergeten de jaarlijkse lijst van klanten door te sturen krijgen nu een boete van 3.000 euro. Wie een aangifte vergeet in te dienen betaalt 1.000 euro. Het niet vermelden van een correcte gestructureerde mededeling komt op een boete van 50 euro te staan en het vergeten indienen van een factuur kan 50 tot 5.000 euro kosten.

Pestmaatregel

De huidige regels zijn veel te streng. Voortaan gaan we uit van de goede trouw van de ondernemer. Johan Van Overtveldt Minister van Financiën

Veel bedrijven percipiëren die boetes als ‘een pestmaatregel’ van de regering-Di Rupo. Van Overtveldt wil die terugdraaien. ‘De huidige regels zijn veel te streng. Niet alleen zijn de boetebedragen heel hoog, er wordt ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding’, zegt Van Overtveldt. ‘Voortaan zal uitgegaan worden van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw.’

Concreet kunnen bedrijven voortaan vragen hun boetes kwijt te schelden. Dat is het geval voor bedrijven die laattijdig hun btw-listing indienen, een bedrag in een verkeerd rooster invullen of een onvolledige factuur uitreiken.

De boetes die ze daarvoor krijgen, kunnen worden kwijtgescholden. Maar wel op voorwaarde dat ze in een periode van vier jaar niet twee keer dezelfde overtreding begaan. Het moet bovendien gaan om een overtreding die te goeder trouw is begaan. Als de fiscus daaraan twijfelt, moet hij zelf kunnen aantonen dat er sprake is van kwade trouw.

Volgens Veerle Coussée, btwspecialist bij KPMG, zijn de nieuwe regels ‘absoluut een stap in de goede richting’. ‘Nu betalen bedrijven soms boetes die kunnen oplopen tot een paar duizend euro’s.’

Vaak gaat het om zelfstandigen en bedrijven die onervaren zijn met btw-aangiftes die aankijken tegen hoge boetes. Bijvoorbeeld advocaten die nog maar een korte tijd btw-plichtig zijn of buitenlandse investeerders die pas een Belgisch btw-nummer hebben. ‘Als zij de eerste keer hun aangifte te laat indienen of hun btw-listing vergeten in te dienen, krijgen ze meteen een boete’, zegt Coussée. Die boetes zouden in de toekomst kwijtgescholden kunnen worden.

