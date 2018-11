Sociaal overleg over zware beroepen loopt stuk

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de zware beroepen in de privésector.

Dat hebben de sociale partners bekendgemaakt.

Bonden en werkgevers proberen al maanden binnen de Nationale Arbeidsraad tot een vergelijk te komen over de zware beroepen binnen de privésector. Wie zo'n zwaar beroep uitoefent, zal vroeger met pensioen kunnen of aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen. De gesprekken gaan over de criteria die zouden bepalen wie in aanmerking komt om vroeger met pensioen te kunnen.

Maar woensdag werd binnen de NAR een verdeeld advies gegeven. De bal ligt nu in het kamp van de regering.

'Door de zeer hoge verwachtingen die de ontwerplijst in de publieke sector had gewekt, bevonden de sociale partners zich echter in een bijzonder moeilijke situatie. Tegelijk groeide bij de werkgevers de vrees voor het ontstaan van een uitgebreid en complex systeem', zeggen de werkgeversorganisaties.

Drie jaar gesprekken

'Beter geen akkoord dan een slecht akkoord. Na drie jaar gesprekken en onderhandelingen komt hiermee een einde aan de pogingen van de sociale partners om – ondanks verschillende bedenkingen - invulling te geven aan het systeem van zware beroepen. Het verschil in visie is al die tijd groot geweest en bleek uiteindelijk niet overbrugbaar.'