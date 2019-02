Sociale partners praten verder over opslag

De kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties gaan opnieuw een poging doen om een akkoord over loonsverhogingen af te sluiten.

De gesprekken over hogere lonen liepen eerder vast in de Groep van Tien, waarin de kopstukken van de bonden en de werkgevers zetelen. Om hun ongenoegen over het verloop van het overleg te uiten, organiseerden de bonden afgelopen woensdag een staking.

De bonden vinden het niet kunnen dat de maximale marge waarmee de lonen bovenop de index mogen stijgen is vastgeprikt op 0,8 procent in 2019 en 2020. De stijging van de lonen in ons land is afhankelijk van de loonstijgingen in de buurlanden.

Op een vergadering van de Groep van Tien vrijdag hebben de bonden en de werkgevers beslist om toch een nieuwe poging te doen om een sociaal akkoord over hogere lonen te sluiten. Dat maakte Bernard Gilliot, de voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Groep van Tien, vrijdagavond na de vergadering bekend.

Loonmarge herberekenen

Om het overleg te deblokkeren, komt er een herberekening van de maximale loonmarge. De gewijzigde vooruitzichten van het Planbureau, dat de inflatie ziet dalen, zouden eventueel tot een hogere marge kunnen leiden. Het was minister van Werk Kris Peeters (CD&V) die het denkspoor afgelopen woensdag lanceerde.