'Sociale zekerheid wordt langs alle kanten aangevallen'

De socialistische familie heeft in Brugge de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid in België gevierd. Volgens vakbond ABVV wordt het sociaal vangnet tegenwoordig 'langs alle kanten aangevallen'.

Algemeen ABVV-secretaris Miranda Ulens zette de socialistische ex-premier uitgebreid in de bloemetjes. Dat het systeem van de sociale zekerheid in 1944 in het leven werd geroepen, 'is quasi volledig toe te schrijven aan Achiel Van Acker', zei ze.