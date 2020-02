Socialisten halen slag thuis in gevecht tegen farma

De socialisten zijn er in het parlement in geslaagd een amendement goedgekeurd te krijgen waardoor de farmasector volledig moet opdraaien voor budgetoverschrijdingen. 'Dit is een bewarende maatregel voor de begroting 2020', zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels.

Doordat de regering in lopende zaken geen meerderheid meer heeft, wordt met argusogen gevolgd welke meerderheden zich vormen in het parlement. Maar vooralsnog zeggen de wisselende meerderheden die in het parlement ontstaan weinig of niets over de formatie.

Dat de sp.a nu met de steun van de PS, de groenen en PVDA/PTB in de Kamercommissie Volksgezondheid een amendement erdoor heeft gekregen in de strijd tegen de big pharma staat dan ook los van de reanimatiepogingen van de Vivaldi-coalitie, een coalitie van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. Het was een overwinning van de oppositie tegenover de oude Zweedse coalitiepartners, die het onderspit moesten delven, omdat het Vlaams Belang zich onthield. Opnieuw heeft het Vlaams Belang de sleutel in handen bij de stemming in de plenaire Kamer. Het is dus nog geen gewonnen oorlog voor de linkse oppositie.

Het amendement van de socialisten komt erop neer dat de farmasector zelf moet opdraaien voor budgetoverschrijdingen, die jaarlijks oplopen tot honderden miljoenen euro's. Tot dusver moesten de farmabedrijven die overschrijdingen maar tot een bepaald plafond terugbetalen. Dat plafond wordt in het goedgekeurde amendement afgeschaft, waardoor farmabedrijven de volledige overschrijdingen moeten terugbetalen.

Bovendien zullen de producenten van generische geneesmiddelen niet meer mee moeten opdraaien voor die factuur.

Gat dichten

Volgens Bertels gaat het om een 'bewarende maatregel voor de begroting van 2020', zodat vermeden wordt dat de factuur van geneesmiddelen almaar oploopt. 'We dichten de gaten in het gezondheidsbudget', klinkt het. De uitgaven voor geneesmiddelen zijn een van de kostendrijvers in het RIZIV-budget, waarvoor uiteindelijk alle andere spelers in de gezondheidssector opdraaien.

De Zweedse partijen hebben volgens de socialist geen gelijk als ze zeggen dat zulke ingrepen het gevaar inhouden dat er minder innovatieve geneesmiddelen op de markt komen. 'Hoe meer de kosten voor geneesmiddelen dalen, hoe meer ruimte er is voor innovatie geneesmiddelen', zo draait Bertels de redenering om.