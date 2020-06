Socialisten stellen tripartite voor

De socialistische voorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette schuiven na een snuffelronde in hun eindverslag het scenario van een klassieke tripartite tussen socialisten, liberalen en christendemocraten naar voren.

'We hebben een nieuw voorstel gedaan. Het is geen droomscenario, maar het biedt wel een oplossing om zo snel mogelijk een relanceregering op de been te brengen', zo lichtte sp.a-voorzitter Conner Rousseau maandagavond in een online bijeenkomstj de socialistische leden in over het eindverslag dat hij en PS-voorzitter Paul Magnette maandag hebben voorgesteld aan premier Sophie Wilmès (MR).

Een tripartite komt niet aan een meerderheid, maar met 72 van de 150 Kamerzetels kan de eerste fase van een economische relance uitgewerkt worden.

Het nieuwe scenario dat de socialisten op tafel leggen, is dat van een klassieke tripartite. Premier Sophie Wilmès (MR) zou als formateur haar minderheidsregering van liberalen en CD&V kunnen uitbreiden met socialisten en het cdH. Zo’n tripartite komt niet aan een meerderheid, maar met 72 van de 150 Kamerzetels kan de eerste fase van een economische relance uitgewerkt worden, is de redenering. 'Dat is wat vandaag op tafel ligt', zegt een partijvoorzitter. 'Alle betrokken partijen moeten het nu nog eens goed bekijken.'

Rousseau en Magnette hebben tijdens hun snuffelronde alle formules nog eens overlopen, om vast te stellen dat geen enkele coalitie - noch Vivaldi noch een regering met de N-VA - groen licht krijgt. Vandaar dat ze een nieuw scenario met tussenstappen hebben bedacht, waarbij in een eerste fase de bestaande minderheidsregering wordt uitgebreid tot een klassieke tripartite.

Gameplan

'Het gameplan van Magnette is dat de socialisten met de bestaande regering gaan onderrhandelen over een relanceplan en een regering vormen. Die moet dan eind september een meerderheid vragen in parlement. En dan kan die ploeg daarna nog aangevuld worden', zegt een andere partijvoorzitter.

In socialistische kringen is te horen dat de betrokken partijvoorzitters akkoord zijn gegaan met een klassieke tripartite, of er toch geen veto tegen hebben gesteld. Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt het 'gepoker' van de socialisten. Hij is niet van plan om Sophie Wilmès als formateur het donker in te sturen, als ze niet zeker is van de slaagkansen. Een tripartite kan het eindstation niet zijn, er moet een regering komen die over een meerderheid beschikt om een relancebeleid vorm te geven.