Socialisten willen spijkerharde garanties voor loonoverleg

De Parti Socialiste wil spijkerharde garanties over het optrekken van de minimumlonen alvorens ze in de regering het licht op groen zet voor de loonnorm van 0,4 procent en bijkomende loonmarge.

Het 1 meivoorstel van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de koopkracht te verhogen door de belastingvrije som op te trekken, is een vlieger die niet lijkt op te gaan. Liberalen en socialisten zijn wel voor het optrekken van die belastingvrije som, maar dat kan niet dienen als politiek smeermiddel voor het loonoverleg, luidt het.

Aan het optrekken van de belastingvrije som naar 12.000 euro, zoals Bouchez in De Tijd naar voren heeft geschoven, hangt al snel een prijskaartje van 7 miljard euro. Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Planbureau. Als daar al werk van wordt gemaakt, zal dat moeten gebeuren in het kader van de brede fiscale hervorming waarvan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de krijtlijnen moet uittekenen.

7 miljard optrekken belastingvrije som Het voorstel van MR-voorzitter Bouchez om de belastingvrije som tot 12.000 euro op te trekken kost 7 miljard euro.

Volgens de socialisten is het voorstel van Bouchez een bliksemafleider. De liberalen willen niet worden afgeschilderd als diegenen die zelfs in de bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed deden extra loonmarge voor de werknemers afblokken.

Derde luik

Er was over die extra marge eerst zelfs overeenstemming in de regering. Naast de marge van 0,4 procent, die al zou worden opgerekt door een aantal coronagerelateerde vergoedingen niet mee te tellen, was er nog een derde luik. Daarbij zou worden bekeken of in bedrijven die het goed hebben gedaan tijdens de pandemie een eenmalige extra, bijvoorbeeld in de vorm van een coronapremie, kan worden gegeven.

Maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert deed de deur dicht voor bijkomende loonmarge, nadat duidelijk was geworden dat de sociale partners geen vergelijk konden vinden. De socialisten reageerden daarop als door een wesp gestoken. Op de vooravond van 1 mei klommen ze op de barricades om meer loonmarge te eisen.

Sindsdien is het over eieren lopen voor premier Alexander De Croo (Open VLD) om in de regering tot een oplossing te komen. De hoop is dat tegen donderdag kan worden geland, zodat de premier tijdens het vragenuurtje in de Kamer kan uitpakken met een loonakkoord. De oplossing is wel degelijk dat bijkomende loonmarge wordt gecreëerd in bedrijven die het goed hebben gedaan, bijvoorbeeld door premies of consumptiecheques toe te kennen, zoals de regering eigenlijk al was overeengekomen.

De hoop is dat er tegen donderdag kan worden geland, zodat premier De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer kan uitpakken met een loonakkoord.

Die discussie heeft nog wel wat angels. Zo is het nog niet uitgemaakt hoe wordt bepaald dat een bedrijf goed heeft geboerd. Als op sectorniveau wordt gekeken, wordt dat nog moeilijker, want in de sectoren zitten nogal wat verschillen. Onoverkomelijk zijn die problemen wel niet, want het is niet omdat extra loonmarge mogelijk wordt dat alle bedrijven van een sector daarin moeten meestappen. De vakbonden lijken zich alvast voor te bereiden op de strijd in de sectoren, door daar te dreigen met acties.

Gekoppeld

De grootste moeilijkheid lijkt nog dat zeker de Parti Socialiste pas haar fiat wil geven over een bandbreedte voor bijkomende opslag in sectoren die het goed hebben gedaan, als ze ook spijkerharde garanties krijgt over het optrekken van de minimumlonen, waarover de sociale partners dan moeten onderhandelen. 'Alles is aan elkaar gekoppeld', luidt het.

Zo draaien regering en sociale partners in een cirkeltje, want de sociale partners willen pas onderhandelen over de minimumlonen als de regering eerst een akkoord heeft over de extra loonmarge.