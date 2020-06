Socialisten zetten eindspel in: tripartite of verkiezingen...

544 dagen na de val van de regering-Michel zetten de socialisten het eindspel in. Ofwel stappen de socialisten, de liberalen en de christendemocraten samen in een klassieke tripartite, met gedoogsteun van de groenen. Ofwel zijn verkiezingen onafwendbaar.

Het voorstel van de socialisten om een tripartite te vormen, waarbij de drie traditionele politieke families de handen in elkaar slaan, kan maar slagen, als die minderheidsregering gedoogsteun krijgt vanuit de oppositie. Dat zegt de grondwetspecialist Stefaan Sottiaux. ‘Welke formule ook, zonder gedoogsteun vanuit de oppositie is het niet werkbaar en kan een minderheidsregering zelfs niet van start gaan.’

Socialisten, liberalen en christendemocraten komen samen aan 71 van de 150 Kamerzetels. De socialisten hopen dat die minderheidsregering met een ‘relatieve meerderheid’ kan regeren. ‘Om het vertrouwen te krijgen en om wetten en de begroting goedgekeurd te krijgen, heb je een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Dat betekent meer ja- dan nee-stemmen. Er wordt dan geen rekening gehouden met onthoudingen of afwezigheden’, verduidelijkt Sottiaux.



‘Je moet wel aan het aanwezigheidsquorum geraken. Een meerderheid van de parlementsleden moet aanwezig zijn voor de stemming. In theorie kan een wet dus worden goedgekeurd als er op 76 aanwezige parlementsleden slechts 1 iemand voor stemt en de 75 anderen zich onthouden.’ Alleen in uitzonderlijke gevallen, in het geval van een constructieve motie van wantrouwen bijvoorbeeld, moet er een volstrekte meerderheid zijn van minstens 76 Kamerleden.



Groene gedoogsteun

Quote Byline Dit is Tijdberliner krantenlijn 001 Dit is Tijdberliner-kranten lijn 002 VOORNAAM NAAM FUNCTIE

De socialisten gaan ervan uit dat ze kunnen rekenen op 72 zetels, omdat Emir Kir altijd met de PS meestemt, ook al hebben de Franstalige socialisten hem aan de deur gezet. Daarnaast zou DéFi, dat al eerder liet verstaan te willen helpen, zich onthouden. DéFi is goed voor twee zetels in de Kamer. Het volstaat dan dat nog vijf parlementsleden uit de oppositie zich onthouden, opdat een tripartite kan besturen met een relatieve meerderheid.



Daarvoor kijken de socialisten naar de groenen, want gedoogsteun van extreemrechts of de communisten zou geen soelaas bieden. En de N-VA is niet van plan van aan de zijlijn een minderheidsregering te helpen. ‘Ik heb niet bijzonder veel geloof in een minderheidskabinet op Belgisch niveau. Daarvoor is dit land al te veel uitgerafeld, al te veel verdeeld’, stelde Theo Francken (N-VA) op Radio 1.



Verkiezingen

De socialistische machine draait op volle toeren. PS-voorzitter Paul Magnette en zijn sp.a-collega Conner Rousseau maakten dinsdag duidelijk dat een tripartite misschien geen droomscenario is, maar dat ze nog de enige oplossing is, als op 26 juni de volmachten aflopen en premier Sophie Wilmès (MR) tegen 17 september het vertrouwen vraagt.



Meteen verhogen de socialisten de druk, want als een tripartite met gedoogsteun van de groenen er niet komt, worden het verkiezingen, benadrukken Magnette en Rousseau. ‘Wie dat blokkeert, stemt de facto voor verkiezingen’, verwoordt een socialist het. In de socialistische familie wordt niet uitgesloten dat het wel eens op verkiezingen kan uitdraaien.



PS-kopman Paul Magnette en sp.a-voorzitter Conner Rousseau krijgen vooralsnog weinig in beweging. © Photo News

Dat Magnette en Rousseau voor een scenario kozen waarin de groenen een sleutelrol spelen, zonder de groenen op voorhand in te lichtten, doet op meerdere partijhoofdkwartieren vragen rijzen over de agenda van Magnette. Wil hij nog een regering op de been brengen, of heeft hij het eindspel ingezet naar verkiezingen? In Franstalig België wordt het een slimme zet van Magnette genoemd dat hij Ecolo in de tang neemt.



‘Het komt Magnette goed uit dat Ecolo dan in de hoek gezet kan worden, terwijl hijzelf drie keer zijn ‘verantwoordelijkheid’ heeft genomen’, merkt een N-VA’er op. ‘Hij kan dan met het thema van de sociale zekerheid naar de verkiezingen. De volgende peiling zal beslissend zijn. Als de PS daarin standhoudt, gaan we naar de stembus.’



Groen-voorzitter Meyrem Almaci wilde gisteren niet zeggen of ze gedoogsteun wil overwegen. ‘Ik heb het officiële verslag nog niet gezien. Maar voor ons telt de inhoud. We behouden onze constructieve houding, maar zijn niet naïef’, zei ze tegen het persagentschap Belga. ‘Hoe gaan we de goede kant op met dit land? Voor ons is het het moment om te investeren in gezondheidszorg, mee te stappen in de Europese Green Deal en te kiezen voor eerlijke belastingen. Die elementen zijn belangrijk voor ons.’



Het neemt niet weg dat de groenen al langer misnoegd zijn dat de socialisten maar niet willen kiezen. ‘Er zijn twee hypotheses. Ofwel een regering met de N-VA zonder de groenen, ofwel een regering met de groenen en zonder de N-VA. Ik stel vast dat de socialisten niet hebben gekozen, en ik roep hen op wel een keuze te maken’, hekelde de groene Kamerfractieleider Georges Gilkinet dinsdag op de RTBF-radio.



Vlaams overleg

Het is ook maar de vraag of de liberalen en CD&V bereid zijn aan een tripartite te beginnen. Dat Wilmès maandag niet toehapte toen de socialisten haar voorstelden als formateur verder op de ingeslagen weg te gaan, was een verrassing voor de socialisten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez had in de coulissen laten verstaan dat hij de piste van een tripartite wel ziet zitten, maar lijkt nog iets in zijn schild te voeren.



‘Dit kan in geen geval de eerste keuze zijn’, zei hij over de tripartite. ‘De eerste keuze is een regering met een brede meerderheid, met een meerderheid in de twee landsgedeelten. Maar als blijkt dat geen enkele andere formule meer mogelijk is, zou het onverantwoord zijn dit compromis te verwerpen. Dan moet eerst worden aangetoond dat andere formules niet mogelijk zijn en dat is vandaag niet het geval.’



Zonder gedoogsteun vanuit de oppositie is het onwerkbaar en kan een minderheidsregering zelfs niet van start gaan. Stefaan Sottiaux Grondwetspecialist

CD&V-voorzitter Joachim Coens, die in het weekend zelf naar Nieuwpoort is gegaan voor overleg met Rousseau en Magnette, wil dat er eindelijk een regering komt. Hij stelde zich in Nieuwpoort constructief op, maar tijdens een debriefing in zijn eigen partij nam hij toch wat gas terug. Coens wil een regering met een stevige meerderheid.



Tijdens een overleg tussen de coalitiepartners van de Vlaamse regering - waar nog eens is bevestigd dat de Zweedse as tussen de N-VA, CD&V en Open VLD is hersteld - bleek dat geen van de drie partijen erin gelooft dat het socialistisch voorstel ergens toe kan leiden, tenzij dan dat Magnette de omweg van de tripartite neemt om uit te komen bij Vivaldi. Dat is geen aanlokkelijk vooruitzicht, ook niet voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, want dan zouden de liberalen alleen staan in de onderhandelingen met de socialisten, de groenen en CD&V over een relancebeleid.