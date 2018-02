Soedanese angel uit regering

Door de Soedancrisis was een stuwmeer aan geblokkeerde dossiers ontstaan. Nu het opnieuw ‘back to normal’ is, krijgt de regering-Michel al die delicate dossiers weer op het bord, van de woonstbetredingen bij illegalen en de grote legeraankopen tot het Energiepact en Arco.

De regering-Michel was er niet gerust op, maar het onafhankelijke Soedan-rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen viel mee. Er zijn geen harde bewijzen gevonden dat gerepatrieerde Soedanezen gefolterd zijn bij de terugkeer in hun thuisland. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) liet er geen gras over groeien. De uitwijzingen naar Soedan worden hernomen, kondigde hij aan.

Nu de angel uit de Soedankwestie is, kan het migratiebeleid worden ‘genormaliseerd’. Dat hopen in elk geval de Vlaams-nationalisten. Sinds de Soedancrisis raakte het ene na het andere migratiedossier geproblematiseerd en geblokkeerd. Zo zette premier Charles Michel het omstreden wetsontwerp over de woonstbetredingen on hold, nadat in zijn eigen MR muiterij was uitgebroken.

In de entourage van Michel was te horen dat de commotie hem nog niet zo slecht uitkwam. Met het verzet tegen de ‘criminalisering’ van mensen die illegalen onderdak bieden, hebben de Franstalige liberalen hun humane gezicht kunnen laten zien. Zo heeft Michel in Franstalig België ook duidelijk kunnen maken dat hij niet de handpop is van de N-VA, zoals de oppositie daar beweert.

Met handrem op

De N-VA-top rijdt ondertussen met de handrem op. De Vlaams-nationalisten weten dat ze de premier niet te veel mogen bruuskeren. Anders dreigen ze hun enige bondgenoot aan Franstalige zijde te verliezen, zei de premier aan vicepremier Jan Jambon. De MR is niet getrouwd met de N-VA, luidde de waarschuwing. De Franstalige liberalen kunnen altijd weer in zee gaan met de socialisten van de PS.

De Vlaams-nationalisten willen de premier wel even ontzien, maar daarom is de N-VA nog niet bereid het geweer van schouder te veranderen over migratie. De Wever maakte dat duidelijk door een open brief van Alain Destexhe (MR) te retweeten. De gewezen topman van Artsen zonder Grenzen neemt het daarin op voor het beleid van Theo Francken. ‘Er is niks mooier dan naastenliefde, maar bestuurders moeten het algemeen belang vooropstellen. Zoals ook MR-politicus Alain Destexhe schrijft’, aldus De Wever.

De N-VA wil dat Michel snel knopen doorhakt over het wetsontwerp dat woonstbetredingen mogelijk maakt bij mensen die illegalen onderdak bieden. Dat wordt beschouwd als het sluitstuk van het kordate migratiebeleid. Anders beland je weer in de absurde realiteit dat illegalen een papiertje krijgen om het grondgebied te verlaten zonder dat ze zich daar iets van aantrekken, is te horen bij de N-VA.

De N-VA wil nog een ander probleem snel opgelost zien. Francken heeft een koninklijk besluit klaar om minderjarige illegalen te kunnen vasthouden. Dat moet gebeuren in aparte wooneenheden in gesloten centra, zoals Steenokkerzeel 127 bis. Premier Michel is op zijn qui-vive, want het gaat om politiek gevoelige materie. Jaren geleden veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land al eens, omdat minderjarigen niet in gesloten centra mogen worden opgesloten.

Niet alleen de migratiedossiers komen weer op de regeringstafel, ook alle andere delicate dossiers die de premier voor zich heeft uitgeschoven, te beginnen met het Energiepact en de bijbehorende kernuitstap in 2025. De contouren van een politiek compromis zijn gekend: er zal gemonitord worden of de sluiting van de kerncentrales haalbaar is tegen 2025, zonder dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt of de energieprijzen fors stijgen. Dat moet het mogelijk maken dat niemand van de meerderheid gezichtsverlies lijdt, al zal een uiteindelijk akkoord nog enige politieke lenigheid van de premier vergen.

Ook het Arco-dossier vraagt nog wat behendigheid. De regering-Michel wil een dading met de Arco-gedupeerden uitwerken. Daarbij moet ze opletten dat ze zich niet in de voet schiet. Het is niet denkbeeldig dat de regering zich de woede van zowel de Arco-gedupeerden als de belastingbetaler op de hals haalt.

Le petit Macron

Een ander explosief dossier is de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen. Michel heeft zichzelf daarbij met heel wat miserie opgescheept door de deur op een kier te laten voor de Fransen, die buiten de aanbestedingsprocedure om de Rafale van Dassault willen verkopen. Michel, die in Europese gremia ‘le Petit Macron’ wordt genoemd, lijkt de goede relatie met de Franse president niet in het gedrang te willen brengen.