Soedanrapport brengt geen bewijzen van foltering

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft vicepremier Jan Jambon donderdagavond een rapport bezorgd over het terugwijsbeleid van ons land naar Soedan . Het onderzoek kwam er nadat er in december getuigenissen waren opgedoken van teruggestuurde Soedanezen die beweerden te zijn gefolterd bij hun terugkeer.

'Geen bewijzen'

In het rapport staan geen bewijzen van foltering, melden verschillende bronnen aan De Tijd. Voor de belangrijkste getuigenissen, die werden aangeleverd door het Tahrir-instituut, zou zijn vastgesteld dat een aantal belangrijke stukken niet waarheidsgetrouw zijn. Daardoor rijst meteen twijfel over de geloofwaardigheid van de hele getuigenissen.

Als de Soedanese autoriteiten naar ons land afzakken om uit te maken of iemand al dan niet een Soedanees is, moet bij zo'n identificatie een tolk en een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aanwezig zijn. In het verleden was dat niet altijd het geval, wat kon leiden tot misbruiken.