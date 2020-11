Soepelere personeelsregels moeten zorg beter wapenen tegen corona

Om te vermijden dat er personeel tekort is om coronapatiënten te verzorgen, worden de regels rond wie wat mag doen in het ziekenhuis tijdelijk versoepeld. Daardoor kunnen niet-verpleegkundigen gemakkelijker worden ingezet.

In onze ziekenhuizen liggen 7.405 coronapatiënten, van wie 1.412 op intensieve zorg. Dat grote aantal patiënten, dat allicht nog even blijft stijgen, confronteert de ziekenhuizen met een ongeziene uitdaging. Vooral in voldoende personeel voorzien is moeilijk. Met een boutade: bedden kun je altijd bijkopen, geschikt personeel vind je niet zomaar.

Met een nieuw wetsvoorstel, dat donderdag werd goedgekeurd in de Kamer, probeert de politiek verlichting te brengen. Door dat voorstel zullen ziekenhuizen gemakkelijker personeel kunnen bijschuiven. De regels - in de sector wordt nog altijd gesproken over het KB 78 - schrijven nu voor dat heel wat taken alleen door verpleegkundigen mogen worden uitgevoerd, zelfs als het gaat over eenvoudige routines zoals het nemen van iemands bloeddruk. Die voorwaarde wordt tijdelijk opzijgeschoven.

'We maken dat ook andere zorgprofielen - zoals bijvoorbeeld stagiairs verpleegkunde, voedvrouwen- en mannen, kinesisten of studenten in de zorg - met onmiddellijke ingang onze verpleegkundigen aan het bed kunnen helpen', zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée. 'Dat zal uiteraard gebeuren binnen een duidelijk kader zodat kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt gegarandeerd blijft.'

Zorgteams

Ziekenhuizen zullen werken met zorgteams en elk team zal worden aangestuurd door een verpleegkundige. Die persoon houdt de eindverantwoordelijkheid en bepaalt welke medische handelingen aan niet-verpleegkundigen kunnen worden toevertrouwd. Bepaalde taken, zoals het afnemen van bloed en alles wat met injecties te maken heeft, moeten wel blijven gebeuren door een verpleegkundige.

De versoepeling van de regels is tijdelijk. 'Als de strijd tegen deze tweede coronagolf is gestreden en hopelijk snel gewonnen, wordt het delegeren van verpleegkundige taken weer opgegeven', benadrukt Jiroflée. Die tijdelijkheid is belangrijk voor de vakbonden en de belangenorganisaties van de verpleegkundigen, die een koele minnaar zijn van de maatregel.