Sophie Wilmès in beeld als tijdelijke premier

De naam van Sophie Wilmès circuleert om Charles Michel op te volgen in de Zestien als hij op 1 december Europees president wordt.

Minister van Begroting Sophie Wilmes (MR) zou in polepositie liggen om de eerste Belgische vrouwelijke premier te worden. De Zestien ligt open nu Charles Michel op 1 december Europees president wordt.

Het zou logisch zijn dat de premier opgevolgd door iemand van zijn eigen partij. Maar het zijn geen normale omstandigheden. De MR is weliswaar nog altijd de grootste partij in de regering met CD&V en Open VLD, maar daar schiet niet veel meer van over. De ploeg beschikt nog over amper 38 van de 150 zitjes in het parlement, waardoor alles wat ze doet gecontesteerd wordt.

Europese Commissie

Het gebeurde eind augustus met de aanduiding van vicepremier Didier Reynders (MR) tot Belgische kandidaat voor de Europese Commissie. Overleeft hij de vuurproef in het Europees parlement, dan wordt hij op 1 november commissaris in opvolging van Marianne Thijssen (CD&V). Daarmee is de MR in de regering volledig onthoofd.

Dat er een deal zou zijn, wordt als speculatie afgedaan bij alle partijen. 'Wilmès is maar een van de pistes', is te horen in regeringskringen. Of: 'Er zijn nog geen afspraken gemaakt.'

De naam van Wilmès dook al op bij de aankondiging van het vertrek van Reynders. In de regering zouden toen al de nodige afspraken zijn gemaakt over een regeringsreshuffle. De boodschap was dat er niets afgesproken werd, omdat dat het verkeerde signaal zou geven.

Het zou erop neerkomen dat ze er sowieso van uitgaan dat er niet snel een federale regering komt, terwijl de huidige regering net de druk hoog wil houden. Vanuit de andere partijen wordt druk gezet op de N-VA en de PS om eindelijk serieus te beginnen spreken over een mogelijke federale regering. Al is er weinig optimisme over de federale coalitiegesprekken.

Wilmès als premier is ook allerminst evident. Daarmee zouden drie absolute topjobs - premier, Europees commissaris en Europees president - in Franstalige liberale handen zijn. De MR mag dan wel beweren dat de Europese president volledig los staat van het evenwicht in de machtsverdeling tussen Belgische partijen, het speelt uiteraard mee in de discussie. Bovendien is de regel dat de premier Nederlandstalig moet zijn als de Europese commissaris Franstalig is, of omgekeerd.

Protocollair is Koen Geens (CD&V) dan weer de 'eerste' vicepremier. Daardoor zou hij de post kunnen claimen. In regeringskringen wordt gesteld dat de discussie allerminst beslecht is.

Interne MR-keuken

Wellicht speelt ook de interne keuken bij de MR een rol. Door het vertrek van Michel en Reynders is er veel nervositeit. Er moet een nieuwe voorzitter komen, de posten moeten verdeeld worden voor de Vlaamse regering en er vallen gaten in de federale regering.

Willy Borsus zou in beeld komen als voorzitter, terwijl naar Jean-Luc Crucke gekeken wordt voor de federale regering. Die laatste zou hebben gepast omdat hij vijf jaar zekerheid verkiest als minister in de nieuwe Waalse ploeg. Wilmès is een poulain van Michel.